La Justicia sospecha que Sáenz de Tejada usó una red de perfiles falsos para hablar con narcoclanes y destruir a Biedma

La juez Biedma se ha cansado de aguantar a la cloaca del PSOE y ha puesto en conocimiento de la Justicia toda la presunta red de extorsión y agresión creada por sus miembros contra ella con el fin de que dejara de instruir el caso por enchufismo del hermano de Pedro Sánchez. La juez Biedma ha dado explicaciones de todo lo sufrido: seguimientos a sus hijas, órdenes que incluían "eliminarla", fotografías de su casa, difamaciones en chats públicos, vídeos con IA para denigrarla. Todo con tal de que perdonara al hermano del presidente del Gobierno. La Justicia se ha tomado muy en serio su declaración y documentación y ha imputado ya a una de las personas directamente relacionada con Leire Díez, el exjuez Sáenz de Tejada. La Justicia, de hecho, sospecha que Sáenz de Tejada usó una red de perfiles falsos para hablar con narcoclanes y destruir a Biedma.

El abogado de la juez Biedma alude al "atestado" policial que "acredita que, aunque Sáenz de Tejada ya había realizado con anterioridad actuaciones de descrédito contra la perjudicada, fue precisamente esa actividad previa la que motivó que Leire Díez lo reclutara". El origen fue Tarifa: "Las reuniones celebradas en Tarifa en agosto de 2024 muestran que Dolset y Leire buscaban a alguien que conociera a la magistrada y que pudiera proporcionar información útil para 'destruir el procedimiento'". Hay que recordar que la cloaca se había activado para proteger a Pedro Sánchez cuatro meses antes.

"Joaquín Parra [otro empresario al que contactó la cloaca para obtener información] declara que, ante esa petición, él mismo contactó con Sáenz de Tejada, quien condicionó la entrega de información a reuniones presenciales. En el terminal de Dolset [Pérez Dolset, apoyo permanente de Leire Díez en la cloaca] aparece la anotación: 'Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info', lo que confirma que el grupo lo identificó como la persona clave para actuar contra la perjudicada".

Tras estas reuniones, el grupo creó un canal de comunicación: "Vacaciones y Viajes", que fue utilizado para coordinar las actuaciones posteriores. "Desde ese momento, y coincidiendo con la apertura del procedimiento contra David Sánchez, la actividad de Sáenz de Tejada se centró de manera directa y sostenida en la perjudicada", señala el equipo jurídico de Biedma.

Ese mismo atestado recoge comunicaciones en redes sociales en las que, "empleando perfiles falsos, Sáenz de Tejada contactó con particulares como Cintia Rocho, difundiendo la existencia de una supuesta 'mafia judicial' y señalando expresamente a la magistrada. En esas conversaciones se recogen expresiones de extrema gravedad, entre ellas que la perjudicada era 'un puto grano en el culo' y que 'a palos aprende el burro', lo que constituye proposiciones para que terceros cometieran actos de violencia física contra la magistrada, llegando incluso a afirmar que 'había que eliminarla', evidenciando una voluntad de daño que trasciende cualquier actuación procesal legítima", señala el documento de Biedma.

La UCO, de hecho, ha documentado también la existencia de un canal de YouTube administrado "asimismo por Sáenz de Tejada, desde el que se han difundido más de mil vídeos, muchos de ellos dirigidos específicamente contra la perjudicada, con acusaciones falsas, descalificaciones personales y referencias directas a su actuación profesional. La vinculación económica del canal con el exmagistrado está acreditada, y su actividad se utilizó como herramienta de presión y desprestigio, en perfecta coherencia con las anotaciones manuscritas intervenidas ('Paso 1: destruir procedimiento', 'Destruir el procedimiento del hermano')", sostiene la magistrada Biedma.

Y todo ello en un contexto en el que "las declaraciones de los testigos Parra, Rocho, Martín y Collado confirman reuniones, comunicaciones, seguimientos, perfiles falsos y estrategias dirigidas a apartar a la magistrada del procedimiento, así como la coordinación del grupo y la finalidad de sus actuaciones. En conjunto, el atestado describe una operativa sostenida en el tiempo, articulada mediante reuniones presenciales, comunicaciones digitales y difusión masiva de contenido audiovisual, orientada a influir en procedimientos judiciales y a desacreditar, presionar o neutralizar a la magistrada instructora", concluye el texto.

La Justicia ya investiga esa red de perfiles falsos, lo que podría dar lugar a todo un nuevo hallazgo de conversaciones con los narcoclanes.