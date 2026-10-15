Nueva alerta sanitaria en Ceuta: ahora por un caso confirmado de difteria

Una inmigrante marroquí de 27 años, que entró ilegalmente en Ceuta durante la avalancha de finales de julio, ha dado positivo en difteria. Una enfermedad contagiosa que estaba prácticamente erradicada en España hasta que se produjo la invasión de irregulares. Según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), solo se habrían registrado 15 casos entre 2014 y 2024.

"Se trata de una de las mujeres que fueron trasladadas desde La Hípica —donde se instaló un recurso de acogida para los ilegales— cuando quedaron plazas vacantes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde residía en la actualidad", informan fuentes del Gobierno ceutí a Libertad Digital.

De momento, nos confirman, la joven se encuentra ingresada y en aislamiento en el hospital. Y "no presenta síntomas respiratorios". Cabe recordar que la difteria es una infección bacteriana grave —causada por la Corynebacterium diphtheriae— que suele afectar a la piel y a las membranas mucosas de la nariz y la garganta. También puede provocar complicaciones cardíacas o insuficiencia renal, por la toxina que genera la bacteria.

Las mismas fuentes han explicado que "se ha solicitado el listado de contactos estrechos de la mujer para comprobar su estado vacunal" y "ofrecerles la vacunación, si no lo están". Además, "todos ellos" —cuentan a este periódico— estarían recibiendo "tratamiento preventivo". De momento, añaden, no se han detectado otros positivos.

"Los inmigrantes que están en el CETI son los que están más controlados desde el punto de vista sanitario", señalan, "ya que es una instalación para una estancia más estable y son los primeros que se vacunan". No obstante, insisten, "como entran y salen, hay que confirmar esa situación vacunal y es lo que está haciendo en estos momentos la Consejería de Sanidad de Ceuta".

Entretanto, las chabolas de cartón y las tiendas de campaña han vuelto a los alrededores del CETI tras la visita de los Reyes a Ceuta. Los inmigrantes que aun no han sido ubicados en ninguno de los recursos de acogida repartidos por la ciudad autónoma —muchos por voluntad propia— se han establecido de nuevo en asentamientos ilegales que han levantado en las últimas horas.

Otras alertas sanitarias

La alarma por este caso de difteria es la enésima alerta sanitaria que se registra desde el asalto de los días 30 y 31 de julio desde Marruecos. Antes se sucedieron las de tuberculosis, sarna, varicela y hasta viruela del mono.

La más reciente, por un caso de meningitis bacteriana. El inmigrante que la contrajo, un joven de 26 años, ha fallecido después de que la enfermedad evolucionara a una situación de muerte cerebral. Los sanitarios expuestos a la infección tomaron tratamientos preventivos.

El ilegal acudió por primera vez al servicio de Urgencias a primera hora del 10 de octubre. Regresó alrededor de las diez de la noche de ese mismo. A medida que evoluciona la enfermedad, provoca la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.