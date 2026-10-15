Vandalizan en Vigo la obra del emérito desnudo

La obra con la que el artista urbano lucense Primo Banksy llamó el pasado fin de semana la atención de los vigueses por su representación del rey Juan Carlos I desnudo en una tapia del barrio de Bouzas ha sido vandalizada.

Alguien ha pulverizado spray blanco sobre el retrato del emérito y sobre el libro de sus memorias, 'Reconciliación'.

La imagen del emérito denudo sobre una tapia en Vigo, cubriéndose los genitales con su libro, se convirtió al inicio de esta semana en noticia de interés nacional, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales, no todas ellas a favor.

La obra de Banksy ahora vandalizada se llama 'El traje nuevo del Rey', en clara alusión al cuento de Hans Christian Andersen.

La obra, o lo que de ella queda, está en una tapia de la Rúa Das Reyes, lo que evidencia que el artista no ha dejado nada al azar.

Según ha explicado él mismo en sus redes sociales, la obra está realizada con tinta china y fotocopia sobre papel kraft, y a juzgar por la curiosidad que ha despertado entre los transeúntes, se diría que cumple el cometido buscado de galería de arte al aire libre.