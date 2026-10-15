Vox crea una web para denunciar los "peligros electorales" del "pucherazo" de Sánchez con la Ley de Nietos

Vox ha creado una página web para conocer "los peligros electorales" de la Ley de Nietos, con la que el Gobierno ha nacionalizado a más de 600.000 extranjeros. En dicha web, los españoles pueden consultar "hasta dónde llegaría el pucherazo" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con esta instrucción si "llega a perpetrarse" en el poder.

Con el nombre "el mapa definitivo del fraude de la 'ley de nietos'", la formación de Santiago Abascal ha elaborado una web en la que explica la polémica norma, su paralización en el Tribunal Supremo y detalla cómo pretendía Sánchez "alterar el censo", asegurando que esta instrucción no fue "un error", sino "un plan premeditado para alterar el censo electoral".

En la web, Vox muestra varios mapas con distintas situaciones. En el primero, Vox responde a "dónde hay más riesgo con el voto CERA" y, en el segundo, se pueden consultar "cuántos votos necesita Sánchez para quedarse un escaño más en cada provincia". En todos ellos, los de Abascal explican la metodología usada para sacar los datos que refleja el mapa.

Los ciudadanos que lo deseen pueden consultar otro mapa realizado por Vox que muestra "dónde han votado más los votantes CERA al PSOE en las últimas elecciones" y hay otros dos en los que pueden comprobar cuántos votantes extranjeros hay en cada municipio y cuánto ha crecido el voto extranjero en cada uno de ellos desde que el Gobierno aprobó la Ley de Nietos.

Extranjeros sin "ningún vínculo" con España

En rueda de prensa desde el Congreso, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado que Sánchez maniobra para que "el marco mental en el que se discuta este asunto sean unos supuestos derechos históricos a votar que, por supuesto, no existen", cuando "la realidad es que estamos hablando de personas que no guardan ningún vínculo con España y que además no tienen ninguna forma de demostrarlo".

Según Pepa Millán, el PSOE "pretendía dar un golpe electoral igual que hizo Sánchez en sus primarias en su propio partido" en el año 2027 dejando en la picota a Patxi López y a Susana Díaz. "Si su propio partido tolera esas prácticas, nos parece muy bien, cada uno se destruye como quiere, pero lo que no vamos a permitir es que Sánchez haga lo mismo con el resto de España", ha advertido.