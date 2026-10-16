La Guardia Civil pagará 100€ extra a sus agentes por cada día que hayan estado en Ceuta durante la invasión fronteriza

La Guardia Civil abonará una gratificación extraordinaria de 100 euros a los agentes destinados en Ceuta y a los efectivos que participaron en el dispositivo desplegado durante la invasión de la ciudad autónoma por cada día que hayan estado de servicio. Así consta en una instrucción interna de la Dirección General del cuerpo.

La ayuda está dirigida a los guardias civiles que, desde el 30 de julio, dependan de la Comandancia de Ceuta, a quienes estén en comisión de servicio en la ciudad autónoma y a los que hayan participado de forma intensiva en la gestión de la situación desde otros destinos. Para tener derecho a la gratificación, se contabilizarán los días de servicio en Ceuta, siempre que los agentes hayan trabajado un mínimo de cuatro horas diarias.

Un esfuerzo adicional

La Dirección General de la Guardia Civil señala en la instrucción que lo ocurrido "no puede entenderse como un episodio aislado ni limitado a los acontecimientos de finales de julio". El documento destaca que la prolongación de la situación y la elevada demanda operativa exigieron una dedicación extraordinaria de los efectivos.

El cuerpo también subraya que fue necesario incrementar significativamente el despliegue de recursos humanos y materiales para atender las necesidades del dispositivo y mantener la seguridad.

Por ello, la Dirección General considera "indispensable" que los agentes que participaron en estos servicios extraordinarios reciban una compensación por su especial disponibilidad y por las condiciones de complejidad, dificultad o penosidad en las que desempeñaron sus funciones.