Bildu incluye como candidato al 29N a Floren Aoiz, líder de HB que amenazó al Estado tras la liberación de Ortega Lara

EH Bildu, la coalición electoral que ha tomado el relevo natural de la antigua Batasuna-ETA, el que fuera brazo político de la banda terrorista ETA, se encuentra en pleno proceso de elección de candidatos para las elecciones generales del próximo 29-N. Una convocatoria electoral a la que llega con buenas expectativas electorales tras años de blanqueo político por parte tanto del Gobierno de Pedro Sánchez como del resto de partidos de izquierda y extrema izquierda.

Como ha pasado en convocatorias electorales anteriores, la coalición electoral no tiene pudor en incluir en sus listas electorales a personas que han estado vinculadas directamente a con la actividad terrorista de ETA o con la justificación pública de sus crímenes. Por ejemplo, en las elecciones municipales y forales de 2023 incluyó a 44 condenados por colaborar o pertenecer a ETA en sus listas.

Ahora, de cara al 29-N, ha decidido rescatar a una de las caras más populares de la antigua Herri Batasuna. Se trata de Floren Aoiz, nacido en Tafalla en 1966, es decir, con 60 años a sus espaldas, quien en sus años de actividad política en primera línea fue miembro y portavoz de la Mesa Nacional de HB y parlamentario en Navarra entre 1987 y 1997. Ahora será candidato de EH Bildu al Senado por la comunidad foral.

Su carrera política al servicio de ETA y sus franquicias electorales incluye dos condenas a la cárcel. La primera, en noviembre de 1997, cuando el Tribunal Supremo condenó a los miembros de la Mesa Nacional de HB a siete años de prisión por colaboración con banda armada. La razón es que el partido cedió su espacio electoral en televisión a ETA para que difundiera un vídeo propagandístico.

La segunda condena llegó años más tarde, en julio de 2014, cuando la Audiencia Nacional le condenó a un año y seis meses de cárcel integración en organización terrorista en el caso de las herriko tabernas. El Supremo confirmó esta última condena en junio de 2015. Sin embargo esta vez no entró en prisión porque la condena era inferior a dos años y no tenía antecedentes judiciales computables en ese momento.

Pero, por encima de todo, se hizo conocido por ser el encargado de amenazar al Estado poco después de que la Guardia Civil liberase al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara el 1 de julio de 1997. El líder proetarra aseguró ante los medios de comunicación que "tras la borrachera policial vendría la resaca". Sólo nueve días después de esas declaraciones la banda terrorista ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco.

Pues ya están blanqueados y empoderados. @ehbildu @EHBilduNafarroa pone de número 1 al #Senado por #Navarra al etarra Floren Aoiz, El mismo que sabía que 4 días después de liberar a Ortega Lara, ETA iba a secuestrar y asesinar a Miguel Angel Blanco. ¿De quién es la culpa? #Asco https://t.co/mssldEkE4W — Alejandro Toquero (@alextoquero) October 16, 2026

Aoiz no será el único candidato que ha pisado la cárcel que EH Bildu presentará el 29-N. Sonia Jacinto, actual secretaria de Organización de la coalición, encabezará la candidatura al Senado por Guipúzcoa. Fue tesorera del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), formación ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2008 por su vinculación con la ilegalizada Batasuna, considerada parte del entramado político de ETA por los tribunales.

Jacinto fue condenada en septiembre de 2011 por la Audiencia Nacional a ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista en el caso Bateragune, junto a Arnaldo Otegi y otros dirigentes del brazo político de ETA. El Supremo rebajó posteriormente la pena a seis años. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreció en 2018 que no tuvo un juicio imparcial y el Supremo anuló la condena en 2020.