Cuesta sobre la relación de España con Marruecos: "El que está humillado y sumiso es Pedro Sánchez"

Carlos Cuesta ha dedicado parte de su editorial en La Noche de Cuesta, de esRadio, a la dimisión de Montse Mínguez y a las informaciones publicadas sobre la presencia de embarcaciones militares marroquíes en aguas territoriales españolas. El periodista ha relacionado ambos asuntos con sus críticas al discurso del PSOE sobre los desahucios y con la respuesta del Gobierno a Marruecos y ha cuestionado la información ofrecida por las autoridades sobre los incidentes marítimos.

Dimisión de Montse Mínguez y polémica de los desahucios

Cuesta ha arrancado su editorial refiriéndose a Montse Mínguez, cuya dimisión ha calificado de "surrealista". El periodista ha recordado su intervención pública sobre el dinero en efectivo que, según se había denunciado, circulaba por el PSOE y ha ironizado sobre la explicación de los sobres con ventanilla.

"¿Cómo se nos puede acusar de dinero B, de dinero negro, cuando somos las personas más transparentes?", ha recordado Cuesta. Su crítica se ha centrado en lo que considera una explicación absurda: "Si ustedes reparten dinero en chistorrazos, en folios, en lechugas, es decir, en billetes de 500, de 100, de 200, si lo hacen con un sobre con ventanita, ha pasado a ser legal".

El periodista también ha cuestionado la contradicción que existe entre el discurso socialista sobre los propietarios y las actividades inmobiliarias que atribuye a personas vinculadas al partido. En ese contexto, ha recordado las descalificaciones dirigidas a los propietarios durante la polémica sobre los desahucios.

Cuesta ha señalado que, mientras desde el PSOE se calificaba a determinados propietarios de "buitres" y "carroñeros", personas vinculadas al partido también participan en el sector inmobiliario y recurren a procedimientos de desahucio. Sobre la dimisión de Mínguez, ha destacado la explicación de que se marcha "fiel a mis principios" y ha planteado una pregunta: "Si dices que lo que estás haciendo es fiel a tus principios, ¿a quién puedes hacer daño siendo fiel a tus principios?".

Las propiedades de la pareja de Mínguez y las críticas al PSOE

El editorial ha abordado después las propiedades y sociedades que Cuesta atribuye a Sergi Vélez, pareja de Montse Mínguez. Según ha expuesto el periodista, tendría más de 30 pisos, cuatro sociedades inmobiliarias y cuatro constructoras en España, además de dos sociedades en Panamá.

Cuesta también ha aludido a una operación urbanística en la que se habrían talado cientos de árboles para construir chalés sin contar inicialmente con la licencia correspondiente. El periodista ha utilizado esos datos para cuestionar el discurso socialista contra los grandes propietarios y los desahucios.

"Pero si es que los demás no tenemos ningún problema con eso, si es normal", ha afirmado sobre la posibilidad de que un propietario recurra al desahucio cuando se produce un impago. A continuación, ha defendido que la atención a las personas vulnerables debe corresponder a los servicios públicos: "Toda la red de asistencia social no tiene que recaer sobre la espalda privada, tiene que recaer sobre el sistema impositivo, para eso pagamos impuestos, para eso están los servicios sociales".

Nuevas informaciones sobre las embarcaciones marroquíes en Ceuta

La segunda parte del editorial se ha centrado en las informaciones que Cuesta ha presentado sobre nuevas incursiones de embarcaciones marroquíes en aguas territoriales españolas. El periodista ha recordado que Libertad Digital publicó información sobre una entrada de una fragata marroquí el 7 de septiembre y ha aludido a otra embarcación detectada el 15 de octubre, después de la visita del Rey a Ceuta.

Cuesta ha asegurado que las incursiones conocidas hasta ahora podrían no ser las únicas y ha denunciado que el Gobierno ha ocultado información sobre estos incidentes incluso al Consejo de Seguridad Nacional. "Ya en estos momentos no sabemos cuántas veces hemos sido invadidos", ha afirmado, antes de acusar al Ejecutivo de haber oscurecido o censurado la información.

Además, durante el editorial ha señalado respecto a lo que podía conseguir Marruecos con sus actuaciones: "¿Y por qué podían demostrar que estábamos humillados? Porque el que está humillado y sumiso es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista. Por su inmensa dependencia de Marruecos.

El periodista ha explicado que el incidente del 7 de septiembre implicó a la fragata marroquí Sultan Moulay Ismail, que se habría aproximado a unos 15 kilómetros de Ceuta. Cuesta ha destacado que el cañón del buque tendría un alcance de 16 kilómetros. La embarcación llegó así a una posición desde la que podía abrir fuego sobre la ciudad.

También ha cuestionado la respuesta española, que consistió en enviar patrulleras en lugar de fragatas de última generación. La diferencia entre los medios desplegados por Marruecos y los enviados por España refleja una respuesta insuficiente.

La respuesta oficial y la nota de la Guardia Civil

Cuesta ha dedicado otro tramo de su intervención a la respuesta pública sobre la embarcación detectada el 15 de octubre. Ha criticado un comunicado atribuido a la Guardia Civil que, según ha leído, señalaba que el cuerpo no tenía constancia de que el incidente se hubiera producido y que ningún agente lo había comunicado por la cadena de mando.

"Esto no es un desmentido. ¿Cómo que no tiene constancia?", ha cuestionado. El periodista ha sostenido que la ausencia de una comunicación interna no demuestra que el incidente no ocurriera y ha mencionado la existencia de fotografías y de informaciones publicadas por medios de comunicación.

Su crítica se ha dirigido también a la forma en que se elaboró y distribuyó el comunicado. Sobre el contenido de la nota, ha sido especialmente duro: "Esto en términos periodísticos es una porquería. Y es una indignidad que hayan decidido que en esta birria de nota le plantan el dignísimo sello de la Guardia Civil".

Pegasus y el giro de la política española hacia Marruecos

En el tramo final del editorial, Cuesta ha relacionado las incursiones marítimas con la evolución de las relaciones entre España y Marruecos. Ha recordado el espionaje mediante Pegasus a los teléfonos de Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno en mayo y junio de 2021, según la información que atribuye a las explicaciones públicas del Ejecutivo. Ha señalado que, en el caso del presidente, se habrían extraído 2,6 gigas de información.

Cuesta ha situado ese episodio en el mismo periodo en el que cambió la política española respecto al Sáhara Occidental. Ha mencionado el respaldo previo a Brahim Gali, la posterior modificación de la posición española, los acuerdos con Marruecos y las cuestiones relativas a Ceuta, Melilla y el espacio aéreo del Sáhara Occidental.

El periodista también ha descrito lo que considera una estrategia de presión marroquí que combinaría movimientos de civiles, presencia militar, drones y embarcaciones. Ha distinguido entre lo que denomina guerra híbrida y las actuaciones que constituirían una intervención militar convencional.

Su conclusión ha sido que las incursiones marítimas deben analizarse junto con el resto de los episodios que ha expuesto y que es necesario conocer qué información manejaba el Gobierno y qué respuesta se adoptó. El editorial ha terminado con una referencia a las declaraciones de miembros del Ejecutivo que se dedican a "dar las gracias a Marruecos".