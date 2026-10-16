Entrevistada por Federico Jiménez Losantos este viernes en el Es La Mañana programa especial en el madrileño hotel Hyatt Regency Hesperia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la actitud del Gobierno de España tras la invasión de Ceuta impulsada por Marruecos.

En este sentido, la dirigente popular ha asegurado que "lamentablemente, me espero lo peor de este hombre", señalando además que, tras Ceuta, Marruecos seguirá con Melilla y Canarias con el fin de lograr conformar el denominado "Gran Marruecos". Así las cosas, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado que, con la invasión de Ceuta, Marruecos ha tratado de "poner a prueba a España para ver nuestro nivel de aislamiento, que es absoluto, y también la actitud del Gobierno, que es de bajada de pantalones por completo".

En cualquier caso, cabe destacar que durante la entrevista Isabel Díaz Ayuso ha explicado que la actitud del Gobierno con respecto a Marruecos no se explica únicamente por el espionaje de Pegasus y la información que el régimen alauita podría tener de Pedro Sánchez y varios ministros socialistas, sino también por los intereses personales que muchos dirigentes del PSOE tienen allí.

"Esto viene con algo mucho más profundo e histórico del PSOE con Marruecos, no sólo por episodios que algún día conoceremos de la historia de España que sólo tu cadena se atreva a hablar de ello", ha aseverado Isabel Díaz Ayuso —a lo que Federico Jiménez Losantos ha apostillado: "el 11-M"— para indicar, al mismo tiempo, que "es porque hay muchos intereses del PSOE que hacen que estén secuestrados por las autoridades marroquíes".

Precisamente, la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido incidir en que el propio hecho de que la actitud del Gobierno con respecto a Marruecos se deba a intereses personales de los dirigentes del PSOE implica "un trasfondo mucho más sórdido", considerando que, si únicamente se debiera al espionaje de Pegasus, podría entenderse que "es humano tener miedo".

Reformar profundamente España

Así las cosas, durante la entrevista Isabel Díaz Ayuso ha defendido también la necesidad de acometer una reforma profunda en España ante lo que considera una situación de deterioro político, económico e institucional. De esta forma, preguntada sobre qué debería hacer un hipotético Gobierno de PP y Vox la noche del 29 ante una eventual declaración de guerra por parte de la izquierda, la presidenta madrileña ha respondido: "¿Qué hay que hacer? Una reforma profunda. Hay que reiniciar este país".

Ahora bien, Ayuso también ha denunciado que España está gobernada por una "mafia de Estado" y ha alertado de que el país se encuentra "viciado y transformado de manera sectaria e ideológica, con guerracivilismo y decadencia". En este sentido, no ha dudado en alertar de que la izquierda es "profundamente antidemocrática" cuando ve peligrar su continuidad en el poder.

En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno de calcular cuántos escaños necesita para poder mantenerse en el poder. "Desde la Moncloa se hace cirugía electoral, ¿cuántos escaños me hacen falta para poder conformar Gobierno?", ha afirmado. Además, ha criticado los cambios en los porcentajes electorales que, según sostiene, se producen con las nacionalizaciones masivas. "Cuando tú no dices a qué circunscripción quieres estar arraigado, lo dice el Gobierno", ha añadido.

Lo cierto es que, durante la entrevista, Ayuso ha aclarado que confía en las garantías que ofrece el sistema electoral español, incidiendo en que nunca ha afirmado que se puedan manipular las urnas. "Yo no he dicho nunca que se pueda manipular una urna, España tiene un sistema muy garante", ha señalado. Sin embargo, sí ha expresado sus dudas sobre la actuación de los responsables políticos situados por encima de los funcionarios que gestionan el proceso electoral: "Pero de los que están por arriba de esos funcionarios, no me fío", ha indicado.

Asimismo, en relación con la desconfianza y la incertidumbre que ha generado el Gobierno español, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha alertado también del impacto que la actual situación está teniendo sobre la atracción de inversiones y la actividad económica. "Estamos a dos pasos de que la España que hemos conocido se hunda, y son muchísimas las inversiones multimillonarias que nos dicen que hasta que no se resuelvan las elecciones de noviembre se van a esperar, sobre todo por si tienen que irse", ha explicado.

"Al PSOE le duran las crisis dos días"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que "Sánchez ha dejado invadir a España" y que "lo de la Complutense ocurre todos los días en Sol" y también "en Pamplona". Cree Ayuso que "los nietos y los hijos de pensionistas no van a tener una España que heredar". Para solucionar esto hay que hacer una "reforma profunda de todo, hay que reiniciar este país desde la raíz". Por esa razón, ha argumentado que "no hay nada más peligroso que la decadencia porque uno se acostumbra a que las cosas dejen de funcionar". En este sentido, Ayuso ha apuntado que hay una "España de dos velocidades" en la que hay numerosos españoles que están "abandonados".

"¿Qué nos está ocurriendo?", se ha preguntado Isabel Díaz Ayuso que ha señalado que "España tiene muchos problemas muy serios" y para solucionarlos "hacen falta reformas estructurales" y también "infraesturducrah críticas". Ha recordado la presidenta de la Comunidad de Madrid que estos años los socialistas "han sacado a los presos de ETA de la cárcel" y "ayudado a los golpistas" catalanes. Ayuso ha indicado que "al PSOE las crisis le duran dos días?", y se ha preguntado: "¿Qué fue de Ábalos?", señalando que "el número 2 del PSOE está en la cárcel". Piensa que eso se debe a cómo controla a la prensa.

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