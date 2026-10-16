El empresario Simon Verhoeven, considerado como el presunto cerebro de la trama Plus Ultra, ha declarado ante el juez Calama que prestó 2,1 millones de eruos a la aerolínea sin saber que iba a ser rescatada por el gobierno. Además, ha negado el blanqueo señalando que sus empresas se dedican al trading.

Leendert Verhoeven fue detenido el pasado mes de agosto en Alemania después de que la Audiencia Nacional emitiese una orden europea de detención contra el y en septiembre paso a disposición judicial en España. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional lo sitúa como el cerebro del presunto blanqueo de capitales que la trama de Plus Ultra habría realizado con fondos venezolanos a uno ex accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital el empresario ha señalado que las tres empresas que se utilizaron para el supuesto blanqueo son suyas pero que eran entidades dedicadas al trading. Por otro lado, ha precisado que el origen del oro que el manejaba lo compraba en un banco de Níger y a un joyero de Dubai por lo que según su versión no provendría de Venezuela.

De igual manera, Verhoeven ha declarado que Felipe Baca le ánimo a prestar dinero a Plus Ultra porque hacerlo podría reportarle buenos intereses. No obstante, el empresario holandés ha precisado que los juegos de contrataros con Plus Ultra tienen dos versiones: una de la Fiscalía de Bélgica y otra la aportada por Plus Ultra. En el aportado por la aerolínea sí que aparece como garantía de devolución del préstamo el rescate de la aerolínea y en ese el empresario holandés no reconoce su firma.

Verhoeven se negó a declarar

El pasado 25 de septiembre Calama recibió a Verhoeven en la Audiencia Nacional pero este se negó a declarar porque no conocía la causa en la que estaba siendo investigado. El magistrado tomó la decisión de dejarle en libertad aunque le impuso la obligación de acudir a firmar en sede judicial cada dos días y le prohibió salir del país.

No obstante, Verhoeven expresó su intención de colaborar con la justicia señalando que sí que está dispuesto a hablar pero que necesitaba primero estudiar la causa. De igual manera, estableció un domicilio a efectos de estar localizado.