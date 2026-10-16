El cerebro económico de la trama Plus Ultra intentará salvarse aludiendo a otra investigación en Suiza

El considerado como cerebro de la trama de blanqueo de capitales de Plus Ultra, Simon Leendar Verhoeven, ha negado cualquier irregularidad en su actividad económica internacional y ha asegurado que el caso de presunto blanqueo por el que ha sido citado en la Audiencia Nacional ya está siendo investigado en Suiza. Por ello, ha deslizado que aportará documentación para probar que ya existe una investigación en curso por la que se encuentra imputado, lo que le relevaría de una investigación penal en España por los mismos hechos.

El empresario Simon Verhoeven ha declarado durante alrededor de tres horas ante el juez que investiga el rescate de Plus Ultra que prestó 2,1 millones de euros a la aerolínea sin saber que iba a ser rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, ha asegurado que no tenía conocimiento alguno de los asuntos de Plus Ultra en España y ha negado conocer tanto a José Luis Rodríguez Zapatero como a su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez; a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea; y a Rodolfo Reyes, uno de sus máximos accionistas.

Según han apuntado fuentes presentes en su declaración a Libertad Digital, la defensa de Verhoeven ha focalizado su interrogatorio en torno a una investigación que se está llevando a cabo en Suiza por los mismos hechos. Así, el neerlandés ha deslizado que aportarían documentación que demostraría que ya está siendo investigado por los mismos hechos por los que ha sido preguntado ante el juez José Luis Calama. Con ello, conseguiría zafarse de la investigación llevada a cabo por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, ya que una persona no puede ser investigada por los mismos hechos en dos ocasiones.

En esta misma línea, Verhoeven ha defendido la legalidad de sus negocios económicos y ha asegurado que sus prácticas de compraventa de activos como el oro en el mercado internacional son completamente legales; hechos que ya habría defendido ante la Fiscalía suiza. Las citadas fuentes también han hecho hincapié en la dificultad de la declaración debido a la necesidad de Verhoeven de contar con una intérprete que, a pesar de ser muy profesional, no conocía del todo la jerga jurídica, lo que ha hecho complicado que todos los presentes entendieran a la perfección la declaración del imputado.

En concreto, Verhoeven ha detallado que sus empresas se dedican al trading y a la compraventa de activos. Así, ha detallado que compraba oro a dos proveedores: un banco en Níger y un joyero en Dubái. En lo que respecta a la trama Plus Ultra, solo ha dicho conocer a Felipe Baca, el empresario que le habría ofrecido como cliente a la aerolínea.

Además, ha negado reconocer su firma en uno de los juegos de contratos que se manejan en la causa y que contaban también con la firma de Julio Martínez Sola. Estos contratos sí que reflejaban la concesión del rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Sin embargo, sí que ha reconocido haber firmado los contratos en los que figuran él y Rodolfo Reyes, en los que no aparecería la concesión del rescate.