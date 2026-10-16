El CNI acredita en un informe remitido a la juez Tardón que alertó al Gobierno y a Marruecos de la invasión de Ceuta

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha acreditado en un informe que alertó al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, a la Delegación de Gobierno y a los servicios de Inteligencia de Marruecos de la invasión de Ceuta.

El 30 y el 31 de julio miles de marroquíes invadieron Ceuta a través de la frontera terrestre mientras buques de guerra del mismo país invadían a su vez aguas españolas. Esta causa es investigada por la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, por presuntos delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como delitos de organización criminal.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "el CNI entregó este miércoles a la juez Tardón un informe en el que los servicios de Inteligencia españoles acreditan que alertaron sobre la invasión de Ceuta al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y a la Delegación de Gobierno que lideraba el ya dimitido Miguel Ángel Pérez Triano".

"El informe también plasma a su vez cómo se avisó a los servicios de Inteligencia de Marruecos. Concretamente, a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio secreto interior del país marroquí, y a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio secreto exterior, ambos interlocutores del CNI", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el informe del CNI entregado a Tardón no es especialmente extenso, pero demuestra con total claridad que los servicios de Inteligencia españoles avisaron al Gobierno de Pedro Sánchez y a Marruecos de la invasión de Ceuta antes de que se produjera el 30 de julio y que en el escenario más benevolente se desoyeron dichas advertencias de forma negligente".

La magistrada ya afirmó hace dos semanas en un auto en el que pedía máxima reserva a los investigadores de la causa que "de las diligencias practicadas hasta el momento se desprenden, ya, algunos indicios de la posible implicación de personas que pudieran ejercer altas responsabilidades en instituciones públicas, así como la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros, lo que incrementa el riesgo de interferencias externas".

Previamente, Tardón encomendó al CNI un análisis biométrico y reconocimiento facial de las personas identificadas en el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. Además, solicitó a los servicios de Inteligencia un informe para "determinar qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas, quiénes pudieron diseñar la operación, qué vínculos pudieran existir entre los diferentes niveles de actuación que se han identificado en el informe policial sobre la entrada masiva irregular en Ceuta".

Imágenes policiales de la invasión de Ceuta.

La investigación apunta a Interior

Tal y como publicó este diario, la investigación de la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, sobre la invasión de Ceuta apunta al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. El exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, compareció hace dos semanas como testigo ante la juez.

Sanz dimitió después de que el Gobierno de Pedro Sánchez negara los avisos de la invasión que efectuó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los días previos al 30 y 31 de julio. De hecho, él mismo era el canal de comunicación entre el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano y el CNI. El propio Sanz desveló a Tardón que intercambió 19 mensajes y una llamada telefónica con el CNI que no ha desclasificado todavía el Gobierno. El exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta acudió a la declaración con una carpeta con más de un centenar de folios de documentación. Además, afirmó que el Ejecutivo socialista efectuó "una desclasificación cortada".

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