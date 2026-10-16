El CNI señala que la "pasividad" de Marruecos permitió la invasión de Ceuta y que eran "plenamente conscientes"

El Centro Nacional de Inteligencia ha señalado en su informe remitido a la juez que investiga la invasión de Ceuta que las fuerzas de seguridad marroquíes actuaron con una "pasividad" que permitió el "desbordamiento" de la crisis en la frontera y ha precisado que las autoridades del país vecino eran "plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".

Tal y como adelantó Libertad Digital, este miércoles el CNI entregó a la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional un informe en el que se aseguraba que los servicios de inteligencia marroquíes estaban al tanto de la invasión de la ciudad.

"Estas investigaciones permiten confirmar que las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares a Ceuta, y que habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente hasta ese momento", precisa el informe sobre la invasión, según Europa Press.

"Sin embargo, en la práctica mostraron una implicación muy irregular en la prevención y control de la crisis, ya que si bien hasta el día anterior a la entrada masiva las autoridades de Marruecos mantenían una cierta proactividad en la interceptación de nadadores, modalidad de entrada irregular que era la dominante hasta ese momento, cuando comenzó a aumentar de forma muy relevante el número de individuos que intentaban entrar se observa un insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad combinado con una actitud de pasividad, que llevó al desbordamiento de su dispositivo", añaden.

De esta manera, el CNI entiende que Marruecos era conocedor de las convocatorias en redes sociales que llamaban a una "entrada masiva" en la ciudad española coincidiendo con la Fiesta del Trono y que "dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo". Además, afirman que no apreciaron una "reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación".