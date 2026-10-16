El Defensor del Pueblo recurre ante el TC la suspensión del derecho a voto por la Ley de Nietos

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del derecho al voto de ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La institución solicita medidas cautelarísimas para que los afectados puedan participar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, pese a la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión de sus inscripciones electorales en el extranjero. La maniobra, última baza de Sánchez, ya fue adelantada por Libertad Digital.

En un comunicado, el Defensor del Pueblo explica que ha acudido al Constitucional después de analizar la resolución dictada el pasado 12 de octubre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El alto tribunal confirmó entonces la suspensión cautelar que impide votar a los nacionalizados por la Ley de Nietos, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.

El recurso de amparo plantea que el tribunal de garantías se pronuncie sobre la interpretación del Supremo respecto a la suspensión de este derecho fundamental. Gabilondo quiere que se adopten medidas urgentes para que las personas afectadas puedan ejercer el sufragio activo en las elecciones del 29 de noviembre, si así lo desean. La institución señala que ha tomado esta decisión después de recibir peticiones de amparo de particulares y entidades.

El Supremo mantiene la suspensión

La decisión del Tribunal Supremo afecta a 163.020 personas que, en principio, no podrán votar en las próximas elecciones, salvo que acrediten las condiciones establecidas por el alto tribunal. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la resolución que dejó en suspenso las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA). La Fiscalía también había respaldado la petición de permitir el voto.

Ambos organismos alegaron la "imposibilidad material" de revisar los cerca de 170.000 expedientes afectados por la medida. Su petición buscaba evitar que la falta de tiempo para comprobar los casos impidiera votar a los ciudadanos que reunieran los requisitos.

Sin embargo, el Supremo mantuvo la suspensión cautelar. La controversia se centra en determinar qué inscritos pueden ejercer el derecho al sufragio y cuáles deben quedar excluidos mientras no se acredite su condición de descendientes de exiliados conforme a los criterios establecidos.

Gabilondo defiende que la nacionalidad implica derecho al voto

El Defensor del Pueblo ya se había pronunciado sobre esta cuestión el pasado 8 de octubre, durante un encuentro informativo. Entonces defendió que la nacionalidad española lleva aparejado el derecho a votar y cuestionó la posibilidad de establecer distinciones entre ciudadanos españoles a estos efectos.

"No se puede ser español con derecho a voto o español sin derecho a voto; sino que si eres español, tienes derecho al voto", afirmó Gabilondo. También señaló que la condición de español no puede retirarse o reconocerse en función del momento: "No se puede quitar y poner según el día de la semana".

En esa intervención, el defensor pidió evitar "caminos imposibles" para determinar "quiénes son verdaderamente españoles, muy españoles o muy muy españoles". Gabilondo considera que la nacionalidad concedida a hijos y nietos de exiliados a través de la Ley de Nietos responde al "mejor espíritu de la Transición".

La Junta Electoral enviará la documentación

La Junta Electoral Central acordó este jueves enviar la documentación electoral correspondiente al 29 de noviembre a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero, aunque advirtió de que no todos podrán ejercer el derecho al voto. Según fuentes de este órgano citadas por EFE, el objetivo es que la documentación llegue a quienes no estén afectados por la resolución del Supremo.

Entre los más de 160.000 inscritos que obtuvieron la nacionalidad gracias a la Ley de Nietos, algunos sí podrán votar si cumplen los requisitos fijados por el alto tribunal.