El Gobierno vasco "tapa" la agresión sexual a una funcionaria de la nueva cárcel de Zubieta

Un preso magrebí del módulo 3 de la prisión guipuzcoana de Zubieta, el nuevo Centro Penitenciario Guipúzcoa —el Gobierno Vasco lo inauguró el pasado 15 de junio—, ha agredido sexualmente a una funcionaria interina a la que previamente había pedido fuego para encender un cigarrillo. Así consta en el parte elevado el mismo día de los hechos —11 de septiembre de 2026— al jefe de servicios de la cárcel, dependiente de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos.

"La funcionaria le responde que no tiene mechero, haciendo el gesto de tocarse los bolsillos del polo y pantalón ante el interno para indicar que no lleva nada. A continuación, el interno le toca un pecho queriendo comprobar que es cierto lo que ella le dice, manifestando: 'igual lo tiene en las tetas', repeliendo la funcionaria instintivamente la agresión con un manotazo", recoge el documento al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Una situación de agravio para la funcionaria que se produce en un marco de indiferencia por parte del Gobierno Vasco desde que la gestión de las cárceles pasó a ser de su competencia, el 1 de octubre de 2021, aseguran a este periódico fuentes del sindicato CSIF en la región. Episodios como el relatado unas líneas más arriba pasan con demasiada frecuencia. Para los presos, las consecuencias son escasas.

"Todo se tapa"

En el caso concreto de la agresión de Zubieta, la prisión que sustituye a la clausurada Martutene, fueron "unos días de aislamiento y vuelta al módulo normal de convivencia". "Al no haber parte de lesiones, para la Administración no es una infracción grave", nos explican. "Todo se tapa, políticamente nunca pasa nada", aseveran las mismas fuentes. Lo que ocurre en los centros penitenciarios vascos es "un problema de gestión penitenciaria" que nadie quiere asumir.

"No quieren que nada salga afuera y se haga público", aseveran desde CSIF en el País Vasco. "Hace tiempo el exdirector de Zaballa (Centro Penitenciario Araba), actual responsable del Servicio de Análisis e Inspección Penitenciaria del País Vasco, mandó un comunicado reprochando en tono amenazante la filtración de datos a la prensa", añaden.

La realidad es que "les han venido grandes las transferencias". Este es el resultado de su "inexperiencia e ineptitud", apuntan, "y también de haber infravalorado a los funcionarios de carrera, muchos de ellos con 20 años de experiencia, a los que presionaron, día tras día, hasta que decidieron irse". "La situación es una bomba de relojería", aseguran desde el sindicato.

Problemas de gestión

Los datos hablan por sí solos: el 80% del personal de la cárcel guipuzcoana procede de una bolsa de trabajo, no tiene experiencia y tampoco ha recibido ninguna formación desde su llegada al centro penitenciario. La funcionaria de prisiones a la que un interno tocó el pecho y forcejeó cuando ella mostró su rechazo al abuso es una interina que apenas llevaba unos meses trabajando.

Según nos explican desde CSIF, "para superar el proceso selectivo, se realiza un curso teórico de dos semanas, y a continuación a trabajar en un módulo de internos, sin ninguna formación sobre la aplicación de medios coercitivos o de cómo desescalar a un interno ante un conflicto". Es más, nos aseguran, "desde que el Gobierno Vasco cogió las transferencias no ha impartido ningún curso a nadie, ni de carrera ni interinos".