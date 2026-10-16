El socio de Aldama en hidrocarburos pide declarar la semana de las elecciones

El socio de Víctor de Aldama en el presunto fraude de hidrocarburos, Claudio Rivas, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le llame a declarar para la última semana de noviembre, es decir, para la última de campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 se encuentra investigando un fraude de hidrocarburos presuntamente liderado por el empresario condenado por el caso Koldo, Víctor de Aldama, y su socio Claudio Rivas. La trama habría conseguido la licencia para Villafuel —con varios intentos de soborno previos al Gobierno de Pedro Sánchez— con el objetivo de comprar los hidrocarburos y venderlos sin declarar el IVA, entre otras presuntas prácticas ilícitas. Según los documentos que obran en la causa, el fraude total de hidrocarburos habría defraudado una cantidad cercana a los 200 millones de euros.
En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, Rivas pide declarar con el objetivo de colaborar con la Justicia, lo que cambiaría radicalmente su estrategia procesal en el caso. "Esta parte interesa que se señale la declaración voluntaria de D. Claudio Rivas RuizCapillas, en calidad de investigado, para la última semana de noviembre de dos mil veintiséis, siempre que sea posible", explica el escrito.
La petición de que sea la última semana de noviembre se justifica en una situación de salud de su letrado, que no estaría disponible hasta esta fecha.
Pedraz ordena nuevas investigaciones económicas
Por otra parte, el juez Pedraz ha ordenado la investigación de flujos económicos de una nueva empresa que ha sido señalada por parte de la Fiscalía Anticorrupción como parte del entramado societario que la trama habría utilizado para esconder los beneficios ilícitos del negocio de hidrocarburos.
Por ello, el magistrado ordena:
Requerir a las sociedades ARMERIA ARGALI SA (A81147639) y CACERA CONCEJO SL (B85571495), comisionando para tal diligencia a la unidad policial encargada de las investigaciones (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil - UCO) para que aporten la siguiente información:
- Toda la documentación disponible que dispongan relativa a los movimientos bancarios arriba reseñados, tales como justificantes bancarios, justificantes de compra, motivo de los pagos e información de las personas físicas que representaron a AGARROBVIO UNIPESSOAL LDA (datos de identificación, teléfono, domicilio, correo electrónico, etc.).
- Identificación de los datos facilitados por la mercantil AGARROBVIO UNIPESSOAL LDA, tales como domicilio social, domicilio de actividad, objeto social de la misma y representantes.
- Contratos suscritos entre ambas mercantiles con la sociedad portuguesa AGARROBVIO UNIPESSOAL LDA. Si se trata de adquisición o venta de bienes, toda información que detalle la compraventa de bienes tanto muebles como inmuebles.
- Documentación o contratos disponibles suscritos por ambas mercantiles con otras sociedades de distinta denominación que fuesen representadas por las mismas personas físicas.