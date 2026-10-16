Fondos de Igualdad contra la violencia machista acabaron en "homenajes a la vagina", chocolate y tertulias flamencas

Fondos del Ministerio de Igualdad contra la violencia de género han ido a parar a talleres de risoterapia, reggaeton, crochet, yoga y suelo pélvico, jabones caseros, cata de chocolates, un "homenaje a la vagina", actos LGTBI y una tertulia flamenca, entre otras muchas actividades.

Así lo admite el Gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria escrita a una batería de preguntas de Vox sobre "presuntas irregularidades" en el uso de fondos destinados a la lucha contra la violencia de género. En este sentido, la formación de Santiago Abascal pide conocer la relación de todas las denuncias registradas en el periodo de 2021 a 2025 y critica la "negativa" de facilitar dichos datos, así como la "falta de transparencia" en relación con el control y fiscalización de los fondos públicos.

Vox también pregunta al Ejecutivo socialista por las denuncias que han derivado en aperturas de expedientes, procedimientos sancionadores y archivo de actuaciones sin consecuencias administrativas o judiciales y por los mecanismos que ha implementado el Ministerio de Igualdad desde 2021 para prevenir irregularidades en el uso de estos fondos.

El Ministerio de Igualdad de Ana Redondo se defiende en el texto argumentando que, desde 2024, ha reforzado el control y seguimiento del uso de los fondos del Pacto de Estado "para garantizar su correcta aplicación por parte de las entidades locales". "Estas medidas tienen como finalidad reforzar la trazabilidad, la transparencia y el control del carácter finalista de los fondos".

Entre las principales medidas implantadas, Igualdad destaca la elaboración y difusión de una guía para el "buen uso" de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado, presentada el 7 de mayo de 2025 y divulgada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los 7.880 municipios.

Y recalca el "refuerzo" de la revisión de las justificaciones, así como el desarrollo de acciones formativas específicas dirigidas a las Unidades de Violencia sobre la Mujer y a las entidades locales para homogeneizar criterios. Por otro lado, el Ejecutivo recuerda que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, envió una carta a las entidades locales tras la aprobación de los fondos del Pacto de Estado 2024 y 2025, recordando los criterios para su "buen uso" y ejecución.