La alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, ha acusado a la dirección nacional del partido de "pasarse la voz de la militancia por el forro" después de que la Comisión Federal de listas haya enmendado la propuesta acordada por el partido en Castilla y León. Ferraz ha decidido sacar del Senado a Luis Tudanca, exsecretario autonómico, e imponer a Mariluz Martínez Seijo al Congreso.

Andrés ha reivindicado la participación de la militancia socialista en las decisiones del partido al asegurar que Palencia "ha debatido y ha participado hasta la extenuación", unas palabras que repetían unas viejas declaraciones de Pedro Sánchez.

"¡Viva la democracia interna!", ha ironizado la socialista a través de un mensaje publicado en X con un antiguo vídeo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Palencia ha debatido, ha participado hasta la extenuación. Y vosotros por quinta vez os habéis pasado la voz de la militancia por el forro. Viva la democracia interna! pic.twitter.com/8UGOUW9nZi — Miriam Andrés (@mndres) October 16, 2026

En la grabación, del 30 de septiembre de 2016, Sánchez defiende que el partido debe debatir y votar sus decisiones y que, una vez adoptadas, la organización debe actuar de forma unitaria.

"Yo quiero una organización que debata hasta la extenuación, que vote y una vez votado toda la organización vaya a una detrás de esa decisión", decía el líder socialista en esas declaraciones.

Luis Tudanca había sido propuesto por el PSOE de Burgos como su cabeza de lista al Senado. Además, tras los retoques de Ferraz, tampoco será candidato al Congreso por Palencia Álvaro Bilbao, cuyo puesto ocupará una veterana política cercana a Pedro Sánchez, Mariluz Martínez Seijo. En la trastienda de estas modificaciones está el viejo enfrentamiento de Tudanca con Ferraz.