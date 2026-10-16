La Audiencia de Madrid rechaza archivar la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles por posibles coacciones

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el archivo de la denuncia presentada por la mujer del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra Vito Quiles y ha ordenado continuar con la causa por posibles coacciones.

La mujer de Pedro Sánchez interpuso una denuncia contra Vito Quiles por presuntos delitos de acoso y lesiones tras perseguirla a la salida de un restaurante de Las Rozas el pasado 29 de abril. La denuncia se presentó después de que Quiles impidiese salir a Gómez del establecimiento en el que se encontraba.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado la petición de Begoña Gómez para continuar con las diligencias abiertas el pasado 29 de abril tras el incidente ocurrido en el restaurante. "El tribunal revoca la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción de Majadahonda, que no apreció delito en la actuación de Vito Quiles y ordena reabrir la causa para investigar si los hechos pudieran ser constitutivos de coacciones", según señalan fuentes jurídicas a Libertad Digital.

De esta manera, la resolución de la Audiencia Provincial considera "prematuro" cerrar el procedimiento sin que se examine la posible "afectación a la libertad de la denunciante". "Aunque las grabaciones aportadas a las actuaciones no acreditarían, según el análisis recogido en el auto, que se produjera un zarandeo o que el denunciado rodeara con el brazo a Gómez para impedirle salir del establecimiento, la Sala entiende que estos extremos no agotan la valoración jurídica de lo sucedido", precisan las citadas fuentes.

En concreto la resolución precisa que estos hechos "podrían no responder a un encuentro casual, sino a una actuación buscada deliberadamente" cuando Begoña Gómez se encontraba desarrollando una actividad privada en el espacio público.

"A partir de estas circunstancias, la Sala considera que debe analizarse si la conducta pudo limitar la libertad de obrar de Gómez, obligándola a realizar algo que no deseaba o impidiéndole continuar con su actividad. Para apoyar esta valoración, el auto cita jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de coacciones, que contempla las conductas dirigidas a compeler, imponer o presionar a otra persona para que actúe contra su voluntad", señalan.