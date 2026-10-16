El histórico exnarcotraficante Laureano Oubiña ha decidido no rendirse en su empeño de explotar comercialmente su pasado delictivo. Tras el veto impuesto por la Xunta de Galicia el pasado verano a su polémico "narcotour" marítimo en catamarán, el arousano ha contraatacado con una nueva ruta exclusivamente terrestre. El itinerario se comercializa a un precio de 185 euros por persona y se celebrará los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre.

En agosto, la Inspección de Turismo de la Xunta frenó en seco la travesía en barco por las rías al constatar que la actividad vulneraba la normativa gallega, abriendo un expediente sancionador debido a que no contaba con el respaldo de una agencia de viajes autorizada. Para superar este obstáculo legal, Oubiña se ha aliado en esta ocasión con la agencia Galitravel. Al estar amparada por una empresa acreditada, la iniciativa elude las restricciones administrativas que paralizaron su debut turístico previo.

La organización ha comenzado a ofertar las plazas de forma prioritaria a los viajeros que se quedaron en tierra tras la cancelación veraniega. El recorrido diseñado incluye tanto el punto de partida y regreso en la propia bodega de Oubiña en Barrantes, paradas estratégicas en localidades clave en la historia del contrabando como Cambados, Vilagarcía de Arousa, Vilanova, la Illa de Arousa y Pedras Negra y se incluye tanto el desayuno como la comida.

Más allá del beneficio económico, el cartel publicitario del evento desvela que Oubiña persigue un propósito personal: ofrecer "la verdadera historia del contrabando" y relatar "vivencias reales que no se contaron". Con ello busca añadir un nuevo capítulo a su prolongada batalla contra Fariña, el exitoso libro del periodista Nacho Carretero adaptado posteriormente a la televisión.

El ex capo de las Rías Baixas mantiene desde hace años un fuerte litigio moral y legal con la productora de la serie. Aunque el Tribunal Supremo desestimó su demanda millonaria al priorizar la libertad de creación artística en una obra de ficción, Oubiña insiste ahora en ejercer como guía de su propia biografía criminal. Los folletos promocionales animan al público a descubrir una parte de la historia gallega "que no dejará indiferente a nadie", pasando por alto la trágica sangría que el tráfico de drogas provocó en la juventud de la región durante las décadas de los 80 y 90.