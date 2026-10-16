Los maquinistas ponen fecha a una nueva huelga en Renfe: pararán durante 24 horas

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga de 24 horas para el próximo 29 de octubre en todas las empresas del Grupo Renfe. La decisión llega después de que fracasara la vía previa de la Comisión de Conflictos y de que el sindicato denunciara un "bloqueo administrativo" de los acuerdos sobre seguridad ferroviaria. Renfe sostiene, por su parte, que ha cumplido los compromisos que dependían de la empresa y que parte de las reivindicaciones sindicales corresponden a otros organismos.

La convocatoria afecta a todo el personal de conducción y se desarrollará entre las 00:01 y las 23:59 horas del 29 de octubre.

Según el sindicato, en una reunión celebrada con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe quedó patente que siguen sin desbloquearse varios acuerdos. Entre las materias pendientes figuran la seguridad ferroviaria, los protocolos ante emergencias meteorológicas, la contratación de maquinistas, la atención a los profesionales implicados en arrollamientos y la fiabilidad del material rodante.

Semaf asegura que ha presentado propuestas para las distintas mesas de negociación, pero acusa a la Administración y a las empresas de ampararse en la lentitud burocrática para coordinar a varios organismos. El sindicato considera esa explicación una "excusa inaceptable" y sostiene que, cuando existe voluntad, las normas necesarias pueden aprobarse en pocas semanas.

Renfe asegura que ha cumplido sus compromisos

La empresa ferroviaria ofrece una versión distinta sobre el estado de los acuerdos. Renfe afirma que ha ejecutado íntegramente las medidas cuya aplicación dependía de la compañía y considera que buena parte de las reivindicaciones que justifican la huelga exceden de sus competencias.

En un comunicado, la empresa recuerda el acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero para reforzar el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz. Aquel pacto permitió desconvocar las jornadas de huelga previstas para los días 10 y 11 de febrero.

Respecto a las otras 24 medidas que quedaban fuera de su ámbito de responsabilidad, asegura que 17 ya se han ejecutado, mientras que las siete restantes continúan avanzando a través de los procedimientos administrativos, regulatorios y técnicos previstos. En materia de empleo, la compañía también afirma haber cumplido el compromiso de impulsar una tasa adicional de contratación de hasta 1.200 trabajadores para reforzar la operación ferroviaria.

Protocolos meteorológicos y problemas del material rodante

Entre las principales exigencias de Semaf figura la implantación de protocolos vinculantes para actuar ante alertas meteorológicas, junto con una normativa que coordine las comunicaciones cuando se produzcan situaciones de riesgo.

El sindicato reclama también que se apliquen correctamente las interrupciones en los tiempos de conducción y que se adopten soluciones técnicas definitivas para los problemas de seguridad y fiabilidad del material rodante. Otra de sus demandas es desbloquear los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los maquinistas.

Reivindicaciones sobre nuevas promociones y arrollamientos

Semaf exige que se aplique el acuerdo del 7 de mayo relativo a las nuevas promociones, de forma que quienes se incorporen al sector ferroviario lo hagan como maquinistas de entrada en capacitación.

El sindicato también reclama que se mantenga íntegramente el protocolo de atención a los profesionales implicados en un arrollamiento, sin recortes ni cambios de criterio. Esta cuestión forma parte de las negociaciones que, según la organización, no han permitido alcanzar una solución.

La huelga en Renfe se suma a los paros convocados por Semaf en la compañía de alta velocidad Ouigo. En este caso, el sindicato ha anunciado seis jornadas de huelga, con paros de 24 horas y otros parciales, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre.