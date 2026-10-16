Montse Mínguez dimite arrastrada por la polémica de los pisos de su pareja

La hasta ahora portavoz del PSOE, Montse Mínguez, deja sus cargos en el partido. La socialista ha anunciado su decisión en un mensaje en las redes sociales alegando que se va "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios". Su marcha llega unos días después de que trascendieran los negocios inmobiliarios de su pareja con prácticas que chocaban radicalmente con el discurso de su partido, que ella misma defendió con ahínco en el Congreso al defender uno de los decretos de Vivienda.

Con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios. pic.twitter.com/br2Hdco5y4 — Montse Mínguez (@montseminguez) October 16, 2026

Dice Mínguez en una carta en las redes sociales que da "un paso atrás" convencida de que "es lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías".

"Vivimos un momento decisivo. Un momento crucial para nuestro país y para los valores que defendemos. Cuando la ultraderecha llama a las puertas y pretende cuestionar avances sociales, derechos y consensos que han costado años construir, nuestra responsabilidad debe estar por encima de cualquier consideración personal", apunta sin mención alguna a la polémica.

"Quiero agradecer profundamente la confianza, el apoyo y el afecto recibidos durante todo este tiempo", señala la socialista.

Fuentes del PSOE han transmitido su "respeto" a la decisión de Mínguez, precisando que la socialista renuncia "a la portavocía y a la secretaría de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE". También sale de las listas para las próximas elecciones. Hace sólo unos días había sido confirmada como número uno por Lérida.

"Agradecemos su dedicación y compromiso en el desempeño de sus responsabilidades, así como la pasión con la que ha defendido los valores socialistas en cada una de sus intervenciones públicas", señala el PSOE. "También su coherencia a la hora de votar conforme a sus principios, que han marcado toda una trayectoria intachable como socialista", añade.

Pedro Sánchez: "Montse estaba rota"

A preguntas de los medios durante la comparecencia del presidente del Gobierno tras la reunión del Consejo Europeo, Pedro Sánchez ha señalado que no ha tenido ocasión de hablar con Mínguez, pero sí le constaba la decisión de la ya exportavoz socialista. "Me lo habían hecho saber algunas compañeras del partido, que Montse estaba rota. Estaba pasándolo muy mal desde el punto de vista personal", ha señalado Sánchez.

"La política a veces maltrata a las buenas personas y Montse es una de ellas", ha señalado el presidente, que ha aclarado que ha sido la propia Mínguez la que ha pedido no entrar en listas.

"El nivel de dureza, agresividad y odio que sufren no solo los que están en política sino sus seres queridos es irreparable", ha añadido el presidente en una clara alusión a su propia esposa, Begoña Gómez. "En nuestro país se han cruzado líneas rojas que no deberían haberse cruzado y esta es la consecuencia". También ha asegurado que lamenta la decisión de Mínguez porque "es muy buena persona": "Perdemos un gran activo del partido".