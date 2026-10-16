Nuevo escándalo del PSOE con la vivienda: un diputado murciano ejecuta hipotecas para fondos buitres con su bufete

El despacho de abogados fundado por Joaquín Martínez Salmerón, diputado del PSOE por Murcia y miembro de la Diputación Permanente del Congreso, interviene en procedimientos de ejecución hipotecaria para fondos de inversión. Según una investigación publicada por La Verdad, el bufete Martínez & Salmerón Abogados participa en al menos 14 procedimientos de este tipo en la Región de Murcia, algunos de ellos relacionados con entidades financieras domiciliadas en Luxemburgo.

La investigación también revela que el parlamentario socialista administra una sociedad inmobiliaria que no aparece en su declaración patrimonial. Martínez Salmerón, por su parte, sostiene que actualmente no gestiona el despacho y defiende que su actividad profesional se limita a prestar asistencia jurídica a sus clientes.

Entre las entidades representadas por el bufete figura AP Malbec Bidco, vinculada al fondo estadounidense Apollo, que ha adquirido créditos hipotecarios procedentes de entidades bancarias. Estas operaciones permiten a los fondos asumir la posición de acreedores y reclamar judicialmente el pago de las deudas pendientes, mediante procedimientos que pueden desembocar en la subasta de los inmuebles.

El caso de una oncóloga

Uno de los procedimientos recogidos por La Verdad afecta a una oncóloga del hospital Virgen de la Arrixaca que lleva desde 2017 intentando evitar la ejecución hipotecaria de su vivienda familiar. El conflicto comenzó con la reclamación de un préstamo por parte de una entidad bancaria, aunque posteriormente el crédito pasó a manos de AP Malbec Bidco.

En diciembre de 2025, el fondo solicitó al juzgado sustituir al banco como acreedor en el procedimiento y recurrió a Martínez & Salmerón Abogados para defender sus intereses. La afectada, por su parte, sostiene a través de su defensa que ha tratado de saldar la deuda para conservar su vivienda.

El procedimiento ha atravesado distintas incidencias judiciales. El juzgado ha suspendido hasta en tres ocasiones la subasta del inmueble y ha examinado la posible existencia de una cláusula abusiva relacionada con el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH).

Según la documentación recogida por el periódico murciano, el pasado 7 de enero de 2026 el despacho defendió la validez de dicha cláusula y solicitó que continuase la ejecución hipotecaria.

Los vínculos empresariales del diputado

Martínez Salmerón fundó su despacho en 2005 y ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en el ámbito del derecho bancario y la reclamación de deudas. Su llegada al Congreso no supuso una desvinculación inmediata de su actividad como abogado.

En diciembre de 2023, la Cámara Baja autorizó al parlamentario socialista a compatibilizar temporalmente su escaño con el ejercicio de la abogacía hasta el 30 de abril de 2024. El permiso tenía como finalidad que pudiera finalizar o reasignar a otros profesionales los asuntos que había asumido antes de convertirse en diputado.

La investigación de La Verdad también señala que una escisión parcial permitió trasladar bienes del despacho a Jomasa Geluk, una sociedad inmobiliaria de la que Martínez Salmerón figura como administrador único.

El periódico destaca que esta sociedad no aparece en la última declaración patrimonial publicada del diputado, correspondiente a 2023. No obstante, la información disponible no permite determinar por sí sola si esta ausencia constituye una irregularidad, ya que sería necesario conocer las fechas de las operaciones societarias y las obligaciones de declaración aplicables.

La explicación del parlamentario

Ante las informaciones publicadas, Martínez Salmerón ha defendido la actividad del despacho que fundó y ha asegurado que "el bufete solo se dedica a aplicar la ley", según recoge La Verdad.

El diputado socialista sostiene que actualmente no participa en la gestión de la firma y que los servicios jurídicos prestados por esta se desarrollan dentro de la legalidad. De este modo, desvincula su actividad parlamentaria de los procedimientos de ejecución hipotecaria que tramita el despacho.

La investigación pone el foco en los vínculos empresariales de un representante del PSOE con un bufete que presta servicios a fondos de inversión inmobiliaria, en un contexto marcado por el debate político sobre el acceso a la vivienda y la actuación de los denominados fondos buitre.

Aunque las ejecuciones hipotecarias son procedimientos contemplados en la legislación española, la información publicada por La Verdad abre interrogantes sobre la relación entre la actividad profesional del despacho fundado por Martínez Salmerón y las posiciones políticas defendidas por su partido en materia de vivienda.