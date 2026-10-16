Oferta agónica del Frente Amplio a Podemos: Irene Montero número dos en Madrid

Apurando al máximo los plazos de presentación de coaliciones para el 29 de noviembre, Frente Amplio ha lanzado una propuesta de acuerdo global a Podemos para las elecciones generales que asegura a los morados puestos de salida "prioritarios" en Madrid y Cataluña. Según varios medios, se le ofrecería a Irene Montero el número dos por Madrid.

Según esa propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Frente Amplio también plantea la incorporación de Podemos "con todos los derechos" en todas las circunscripciones en que se presenta Frente Amplio, como es el caso de Andalucía.

Además, apostilla que esa incorporación también se dará en el caso de las candidaturas de Aragón y Baleares, que lideran Chunta Aragonesista y Ara Més, respectivamente.

La propuesta implica además que Podemos nombrará una de las portavoces del grupo parlamentario. Por otro lado, Frente Amplio promete una distribución "equitativa" de los recursos entre todas las organizaciones de la coalición y apuntan que están dispuestos a ir "más allá".

La propuesta de Frente Amplio supondría que los morados tendrían que dar marcha atrás en su pacto con ERC, que ya ha sido avalado por sus bases en una consulta exprés y que le otorga los puestos 6 y 10 en Barcelona como independientes en la lista de los republicanos y, sobre todo, hacer tándem en esta campaña con el cabeza de lista de esta formación, Gabriel Rufián.

Respecto a la capital, ahondaría en el planteamiento expresado por el cabeza de lista por la capital, Emilio Delgado, que aseguraba que había encima de la mesa para la exministra de Igualdad un puesto de salida, apuntando a que el puesto número dos en la capital estaba encima de la mesa aunque desde Podemos lo negaban.

La invitación de acuerdo de Frente Amplio especifica que compartirán con Podemos un programa electoral sobre las bases de "la defensa del derecho a la vivienda, los servicios públicos, la subida de los salarios, la igualdad, los derechos LGTBI+ o la transición energética, entre otros ámbitos de transformación".

"Si es preciso incluso estamos dispuestos a ir más allá. Hay tiempo para el acuerdo esta noche", han apuntado desde Frente Amplio para sostener que emiten esa oferta "concreta y real" después de "muchos intentos de abrir un diálogo franco y sincero con Podemos" con puntos que "permite dar respuesta a las expectativas" de esta formación.

"Queremos destacar que la unidad de la izquierda transformadora en toda España es una demanda generalizada de la ciudadanía y de los movimientos sociales en todo el país. Este es el motivo por el cual lanzamos un último llamamiento con el ánimo de superar las distancias y generar el entusiasmo de la unidad", ha proclamado desde el nuevo espacio de los partidos que conforman el ala minoritaria del Ejecutivo.