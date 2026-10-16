Podemos pacta con Compromís en Valencia y el Frente 'Amplio' sigue menguando

En medio de mensajes cruzados y ataques más o menos abiertos, están ya tomando forma, contrarreloj, las coaliciones de la izquierda en el último día de registro para las elecciones del 29 de noviembre. La maniobra ofrecida por Podemos de pactos regionales salvo en Cataluña y Madrid, que en la práctica suponía dinamitar el Frente Amplio de Ernest Urtasun, Ada Colau y Mónica García, ha tomado forma en la Comunidad Valenciana: allí, han llegado a un acuerdo Compromís, Podemos, Izquierda Unida y ERC, algo de lo que se felicitaba el propio Pablo Iglesias en X.

"ERC en Catalunya integra a Podemos pero compite con Frente Amplio, pero en País Valenciano va en coalición con partidos del FA, con Podemos y con Compromís ¿Es complejo? Sí, pero la plurinacionalidad es compleja y las izquierdas también", dice el fundador de Podemos, que sentencia que "la coalición valenciana no se llamará Frente Amplio" y que eso tampoco ocurrirá en regiones como Baleares, Canarias y Aragón.

🔴 En País Valencià se llega a un acuerdo por el que irán juntos a las elecciones, entre otros, Compromis, Podemos, Izquierda Unida y ERC (sí, el partido de Gabriel Rufián que en Cataluña no va con el Frente Amplio pero al que apoya Podemos que se integrará en sus listas). ➡️… https://t.co/eadCigTnGc — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) October 16, 2026

Frente Amplio ha dicho que se suma a este acuerdo en Valencia pero el nombre que aparecerá en la papeleta no será el de la formación heredera de Sumar sino Compromís-Front Valencià, con los logos de los partidos.

En Andalucía, en cambio, sí habrá papeleta con el nombre Frente Amplio que englobará a Izquierda Unida de Andalucía, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo, pero no a Podemos Andalucía.

Andalucía, una "nacionalidad histórica" con una larga tradición de lucha por la "democracia, el autogobierno y la justicia social", tendrá así "una candidatura que combina su identidad propia con el proyecto común del Frente Amplio", dice la formación en un comunicado.

En las últimas horas se han sucedido los mensajes sobre la crisis abierta en los partidos a la izquierda de Sánchez, a los que la convocatoria electoral pilló sin candidato y sin nombre. El no a la condición de Podemos de pactar juntos celebrando unas primarias alejó la posibilidad de un acuerdo que Ada Colau, la hipotética candidata a nivel nacional, llegó a poner como condición. Entre tanto, Gabriel Rufián e Irene Montero llegaron a un acuerdo para que Podemos se integrara en las listas de ERC en Cataluña.

Vivimos un momento extremadamente delicado para nuestro país, con la derecha y la ultraderecha (tanto monta) a las puertas del Gobierno. Y mientras esto ocurre, se ha encendido de nuevo la luz de un pueblo digno que se ha puesto en pie tras el desahucio y la pérdida de… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 16, 2026

En las redes sociales, Mónica García dejó un mensaje esta tarde que evidenciaba la dificultad del momento: "Creo que a pesar de la generosidad de muchos y muchas, no hemos sabido o no hemos podido defender esa fuerza colectiva de quienes han puesto palos en las ruedas dificultando el acuerdo generoso y honesto que nos pedía la ciudadanía. Al final, lo más importante era entender que esto no va de nosotros, sino del país que nos espera".