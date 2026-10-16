Portazo de Podemos a la oferta in extremis de Frente Amplio: no pacta ni en Madrid ni en Cataluña

A punto de que acabe el plazo para registrar coaliciones electorales, Podemos ha ofrecido a los partidos de Frente Amplio llegar a acuerdos en varios territorios pero no en Madrid, donde considera que ir por separado no penaliza el voto, ni en Cataluña, donde tiene ya un acuerdo con ERC.

Rechaza así la oferta agónica de Frente Amplio, que entre otras cosas pactaba puestos de salida para Podemos en Madrid y Barcelona e incluso la portavocía del Congreso.

Podemos ha respondido a Frente Amplio que sus pretensiones de acuerdo en Madrid y Cataluña no pueden bloquear el pacto en el resto de territorios e insta a dicha coalición a cerrar ya un consenso en el conjunto de comunidades.

La oferta de Frente Amplio no ha satisfecho a Podemos, que ha insistido en culminar acuerdos al margen de Madrid y Barcelona. "Proponemos que Cataluña, donde Comuns y ERC van a competir, y Madrid, la circunscripción en la que la existencia o no de acuerdos no penalicen el voto, constituyan singularidades que no impidan el acuerdo en el resto de territorios", ha apostillado.

De esta forma, han ofrecido centrarse en pactar territorios como Extremadura, el País Vasco, Cantabria, Galicia o Murcia, al sostener que ya tienen ya acuerdos hechos o muy avanzados que se están "bloqueando desde la dirección del Frente Amplio".

"Es imprescindible ir juntas en esos territorios para que no se pierda un solo voto de izquierdas. Y del mismo modo es posible pactar Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y La Rioja", dicen.

El escrito de Podemos reivindica que su propuesta es permitir que las organizaciones territoriales, principalmente Podemos e Izquierda Unida aunque ahora reconoce que en algunas también cabe Movimiento Sumar, están ya avanzando "tanto en propuestas programáticas, recursos y representatividad en la composición de las listas y portavocías".

No romperán el pacto con Rufián

Por tanto, lo que hace falta en el tramo final para registrar coaliciones electorales es acompañar esas negociaciones para garantizar que "sean justas para todas las partes", tal y como destaca que se ha hecho en Canarias y Comunidad Valenciana con candidaturas de unidad.

Podemos también ha puesto en valor la colaboración que acordó con ERC para estas elecciones y la participación de Gabriel Rufián en ellas: "No aceptamos la exigencia de romper esa alianza que está implícita en la propuesta que nos habéis enviado".

"Al contrario, creemos que hay que reforzar la colaboración, no rechazarla", ha zanjado para insistir en la opción de hacer que Madrid y Cataluña sea una excepción, es decir, que haya listas separadas en estas dos plazas electorales.