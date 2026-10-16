Sánchez dice que "Montse estaba rota" y achaca su marcha al "odio" en política

La comparecencia ante los medios de Pedro Sánchez en Bruselas ha llegado instantes después de que la ya exportavoz del PSOE, Montse Mínguez, anunciara su dimisión por los negocios inmobiliarios y desahucios auspiciados por su pareja y conocidos con la vivienda convertida en el eje del adelanto electoral y de la campaña socialista.

Sánchez, que ayer se limitó a decir que "desconocía" los negocios del novio de Mínguez, se ha referido a su marcha en términos muy elogiosos hacia la socialista. El presidente ha intentado en su comparecencia dar la vuelta a la dimisión, y sin referirse en ningún momento al motivo de fondo, la hipocresía y la contradicción entre el discurso de Mínguez y sus prácticas privadas, ha achacado lo ocurrido al "odio" en política.

"Me constaba que Montse estaba rota, que estaba pasándolo muy mal desde el punto de vista personal. La política algunas veces maltrata a algunas personas. El caso de Montse es uno de ellos", ha dicho el presidente del Gobierno desde Bruselas. "Me ha pedido ella renunciar a entrar en listas. Lo lamento, le pedí que no lo hiciera, es una inmensa politica", ha apostillado, "pero el nivel de dureza y de odio que sufre quien está en política y sus seres queridos es algunas veces irreparable", ha apuntado Sánchez usando los mismos argumentos que cuando no tiene más remedio que aludir a la condena de su hermano David y al procesamiento de su mujer, Begoña Gómez.

Según el presidente, "se han cruzado líneas rojas que no deberían haberse cruzado y esta es la consecuencia". Sobre Mínguez, ha insistido en que "es muy buena persona" y cuando le ha comunicado su marcha por razones personales no ha podido "sino apoyarla y por supuesto respetarlo, pero también lamentarlo. Perdemos a una gran compañera y un gran activo".