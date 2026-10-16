Sánchez exculpa a Marruecos por la invasión de buques y presume de ser un "alumno aventajado" en inmigración

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, ha comparecido este viernes ante la prensa tras la reunión del Consejo Europeo en la que ha vuelto a exculpar a Marruecos de las invasiones marítimas con buques de guerra señalando que es innecesario desplegar al Ejército como ha pedido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que la comunicación entre ambas armadas es "fluida y total".

El jefe del Ejecutivo sigue de este modo en su línea de amistad con el régimen de Mohamed VI a pesar de la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos y las entradas de buques de guerra en aguas españolas, algo por lo que ha sido muy criticado en la Unión Europea.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y Mette Frederiksen, primera ministra danesa, han cargado contra Sánchez por el efecto llamada provocado por su Gobierno con el acoso migratorio de Marruecos y la regularización masiva. Frederiksen ha criticado a Sánchez diciendo que es "capaz de reemplazar a la población con inmigrantes sólo para seguir en el Gobierno".

Como respuesta, el jefe del Ejecutivo ha defendido su modelo migratorio que "no le gusta a la ultraderecha" diciendo que España es un "alumno aventajado" en esta materia. Sánchez ha mandado un recado a la Junta Electoral criticando que es "difícil" poder expresarse para después afirmar que es "muy necesario un Gobierno progresista en España, porque efectivamente Europa necesita también un contraste de opiniones y de posiciones políticas sobre una cuestión tan importante como esta".

Sánchez ha apelado a las cifras para defender su relato y su Pacto de Migración y Asilo: "Si uno mira los datos, y no se queda solamente en las opiniones políticas, se puede ver como del 2023 al 2026, hemos rebajado en un 72% la entrada de migrantes irregulares por la costa atlántica, en retornos, en rechazo de frontera en los aeropuertos, en el cumplimiento de las obligaciones de turismo. Somos uno de los alumnos aventajados y por tanto, si uno se va a los hechos, a los datos, que es como siempre lo que nos sucede con los de la derecha, pues es que es como la noche y el día. Nada tiene que ver lo que se dice con la realidad".

Negociaciones entre España e Italia por Schengen

El presidente en funciones ha vuelto a cargar contra la derecha y ha insistido en que hace escasos meses España implementó controles biométricos como una de las principales herramientas para controlar las fronteras. "A diferencia de otros muchos países, España está a la cabeza en la aplicación del mecanismo. Los datos lo que demuestran es que España está teniendo la política muy responsable en la lucha contra la migración irregular, en la gestión de los flujos de migración regular".

Sánchez ha concluido la rueda de prensa dando importancia a que los Gobiernos de Italia y de España "hayan decidido trabajar en respuesta a esta situación tan excepcional de la aplicación de Schengen entre España e Italia. Espero que podamos encontrar un acuerdo cuanto antes", ha deseado.