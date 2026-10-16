Tres detenidos y cuatro agentes heridos en los ataques al acto de Vito Quiles en Pamplona

La violencia callejera volvió a adueñarse este jueves del centro de la capital navarra. Los incidentes registrados durante las protestas convocadas para boicotear un acto de Vito Quiles se han saldado con un balance de tres personas detenidas y al menos cuatro agentes lesionados de carácter leve, según los datos confirmados por la Delegación del Gobierno en Navarra.

Los sucesos tuvieron lugar en las inmediaciones de la plaza Yamaguchi, punto donde se había convocado el encuentro. Grupos de radicales se concentraron en los alrededores con el objetivo de impedir la celebración de la cita, recurriendo al lanzamiento sistemático de piedras y botellas de vidrio contra las fuerzas del orden. Asimismo, los violentos cruzaron y prendieron fuego a contenedores para levantar barricadas e interrumpir el tráfico rodado en las calles adyacentes.

Ante la escalada de agresiones y los desmanes callejeros, los efectivos desplegados se vieron obligados a emplear material antidisturbios para dispersar a los atacantes y salvaguardar la seguridad ciudadana. La primera de las intervenciones correspondió a agentes de la Policía Nacional, que procedieron al arresto de uno de los implicados durante la contención de los altercados.

Posteriormente, la Policía Foral confirmó el arresto de otros dos individuos vinculados a los actos vandálicos. Entre ellos se encuentra un menor de 16 años, acusado de presuntos delitos de desórdenes públicos, así como un adulto de 26 años al que se le atribuye un delito de atentado contra agente de la autoridad tras enfrentarse a las patrullas operativas.

Ambos arrestados fueron puestos en libertad durante la madrugada tras la tramitación de las diligencias, quedando a la espera de comparecer ante la Fiscalía de Menores y la autoridad judicial. En el transcurso de los altercados, los servicios sanitarios de DYA Navarra tuvieron que atender in situ a varios heridos, mientras que cuatro funcionarios policiales sufrieron contusiones de diversa consideración por el impacto de los objetos lanzados.