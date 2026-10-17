Condenada la dueña de una casa patera en Ceuta por esconder a 12 inmigrantes

Un juzgado de Ceuta ha condenado a un año de prisión a la mujer que era propietaria de una casa patera en la que se ocultaban doce inmigrantes en condiciones de insalubridad, entre ellos una embarazada en avanzado estado de gestación, y que estaban en la ciudad desde la entrada masiva de julio.

Según ha informado a EFE el instituto armado, la condena de un año de prisión se ha impuesto tras un acuerdo entre las partes después de que la mujer reconociera su culpabilidad en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La mujer era la propietaria de una vivienda en la barriada del Príncipe Alfonso y en el momento de la intervención de la Guardia Civil no estaba en su interior y se presentó horas después voluntariamente en la Comandancia de la Guardia Civil.

En su vivienda fueron localizados doce inmigrantes, todos ellos escondidos en un reducido espacio y entre los que había una mujer embarazada.

Todos los inmigrantes llevaban en la ciudad desde finales de julio, cuando se produjo la entrada masiva por el paso fronterizo.

Los agentes han destacado las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que se encontraban estas personas dentro de la vivienda.