Detenidos por terrorismo en Irún dos radicales abertzales con datos sobre armas y explosivos

Un hombre y una mujer vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale han sido detenidos por la Ertzaintza en Irún (Guipúzcoa) investigados por un delito de terrorismo, después de que se encontrara en su poder información sobre fuerzas de seguridad y sobre armas y explosivos.

Se trata de dos personas que cuentan con "antecedentes relevantes", según ha indicado el Departamento de Seguridad en un comunicado, en el que no especifica a qué tipo de antecedentes se refiere.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que se trata de dos personas vinculadas con sectores radicales de la izquierda abertzale, contrarias a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de ETA, del que el martes se cumplen 15 años.

Según ha indicado la Ertzaintza, la investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Escoriaza, los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".

La Ertzaintza abrió una investigación e informó a la Audiencia Nacional, al apreciar que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo.

En los últimos días las pesquisas, que se han coordinado en todo momento con la Audiencia Nacional, han "avanzado de manera muy relevante", según ha indicado la Ertzaintza.

En la jornada de hoy, dos de las personas investigadas, un hombre de 34 años y una mujer de 22, se han personado voluntariamente en la comisaría de Irún, acompañadas por su abogado, y han sido detenidas. Ambas están siendo investigadas por un presunto delito de terrorismo.

Tras tomarles declaración y cumplimentar las diligencias policiales pertinentes, los dos arrestados serán trasladados a la Audiencia Nacional.

La Ertzaintza, que no ha detallado si se han encontrado armas y explosivos en la operación, mantiene abierta la investigación.