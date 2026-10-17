El Supremo tumba los argumentos de la Abogacía del Estado sobre la Ley de Nietos: "No han aportado ningún documento"

El Tribunal Supremo ha desmontado los argumentos de la Abogacía del Estado con los que pretendían suspender las medidas cautelares de la Ley de Nietos y que así las personas afectadas pudieran votar en las elecciones convocadas para el mes de noviembre. "No han aportado ningún documento que acredite cuántos expedientes han sido desglosados", precisa el Supremo.

El Alto Tribunal acordó este lunes que se mantuvieran las medidas cautelares contra la Ley de Nietos para frenar su efecto en las próximas elecciones generales convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre. El Tribunal también criticó la "falta de constancia absoluta" de la Administración General del Estado y de la Oficina del Censo Electoral en el cumplimiento de las cautelares adoptadas el pasado 10 de septiembre.

"El nivel de cumplimiento de lo ordenado en el apartado (iv) del Auto de 10 de septiembre de 2026 es inexistente o, al menos, desconocido porque la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística, a los que incumbe la ejecución de lo acordado en la resolución de esta Sala no han aportado ningún documento que acredite cuántos expedientes han sido desglosados o, al menos, cuál es el grado de cumplimiento alcanzado", critica el auto de este lunes sobre el mantenimiento de las medidas cautelares al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Hemos de concluir que no parece que sea muy conforme con el nivel de confianza y de colaboración con esta Sala en la recta administración de justicia que, al recurso de reposición se adjunte como documento núm. 1 un informe de la Directora General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, cerrado a 31 de agosto de 2026, cuando el contenido del mismo podría haber sido puesto en conocimiento de la Sala, junto con su inicial escrito de alegaciones, en el acto de la vista oral de las medidas celebrado el día 7 de septiembre siguiente", critica el Tribunal.

Otro de los argumentos que esgrimió la Abogacía del Estado es que la decisión del Supremo se excedió más allá de lo recurrido ante la Sala y que aventuraba una posible extensión sobre la decisión del Tribunal Supremo sobre la Instrucción de la polémica Ley de Nietos. "Desde luego, tal afirmación ad futurum, no deja de ser un juicio hipotético sobre lo que vaya o no a decidir esta Sala en su Sentencia, pero, en este momento procesal, no pasa de ser un elemento argumentativo sostenido por la parte que se apoya sobre frágiles pilares no contrastados", explica el Supremo.

"La Sala, a solicitud de alguno de los interesados, puede adoptar las medidas que considere necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que dicte. Y así, por otra parte lo ha acordado ya en la precitada Sentencia, fijando doctrina de interés casacional", añade más adelante.

Otro de los argumentos de la Abogacía es que el auto de medidas cautelares "anticipa" lo que una eventual sentencia podría decir. "Asume, pues, la elaboración de un juicio de probabilidad que, como todo acto de enjuiciamiento de esta naturaleza, no va más allá de lo hipotético y futurible, adentrándose en el terreno de lo prematuro", explican desde el Supremo.

Por otro lado, el Supremo ha criticado que sobre las cifras de las personas que serían afectadas por la medida cautelar podrían haber aportado su propia cifra cuando se celebró la vista de medidas cautelares y no en el recurso de reposición posterior.

"Los que sirvieron de base para tomar su decisión la Sala son los que, con mayor o menor acierto, pero con voluntad de defender sus derechos e intereses legítimos, expresó la representación de la formación política recurrente, que no disponía, ni de los medios, ni de la cercanía que proporciona la representación y defensa de los derechos e intereses de las Administraciones que ejerce la Abogacía del Estado", precisa el tribunal.