Feijóo se burla de la "coalición de desesperados" de PSOE y Frente Amplio: "Colau para intentar salvar los muebles"

Alberto Núñez Feijóo ha calificado de "coalición de desesperados" el acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El presidente del Partido Popular considera que la decisión de Pedro Sánchez de diluir las siglas socialistas entre una veintena de formaciones evidencia la situación del PSOE y contradice sus afirmaciones sobre sus posibilidades de ganar los comicios.

"Me muestro solidario con el señor Sánchez porque tener que llevar a la señora Colau para intentar salvar los muebles… La coalición Sánchez-Colau es una declaración de intenciones y de la situación en la que está el Partido Socialista", ha manifestado.

El líder popular ha realizado estas declaraciones este sábado a su llegada al XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, celebrado en Pozuelo de Alarcón. Allí ha asegurado que los votantes socialistas "habrán tomado nota" de la "desesperación" del presidente del Gobierno y ha calificado la situación de "sin antecedentes".

"Ahora los españoles tienen ante sí la alternativa de Sánchez, Colau e Irene", ha afirmado Feijóo, que considera que el escenario político se está aclarando de cara a las elecciones. El dirigente popular ha defendido que "es más necesario que nunca el cambio" y se ha comprometido a trabajar "hasta el final" para conseguirlo.

Pedro Sánchez tiene buen ojo eligiendo colaboradores. Tras Ábalos, Cerdán, Salazar y Mínguez, solo nos queda desearle la mejor de las suertes a Rebeca Torró. Socialismo e hipocresía son sinónimos. pic.twitter.com/PVEmlSBZ2M — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 17, 2026

Feijóo reclama un cambio en la forma de gobernar

El presidente del PP ha insistido en que España necesita algo más que un relevo al frente del Ejecutivo. A su juicio, el país requiere un cambio tanto de presidente como de la forma de gobernar.

Sus críticas se producen después del acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir al Senado en las próximas generales. Feijóo ha utilizado esta alianza para cuestionar la estrategia electoral de Sánchez y sostener que la necesidad de sumar a numerosas formaciones refleja las dificultades de los socialistas para afrontar los comicios.

Ironía sobre la nueva portavoz del PSOE

Feijóo también ha sido preguntado por el nombramiento de Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, como nueva portavoz del partido, después de la dimisión de Montse Mínguez en medio de la polémica relacionada con la empresa inmobiliaria de su pareja.

El dirigente popular ha respondido con ironía al referirse a los últimos nombramientos socialistas. "Les deseo muchos éxitos", ha dicho antes de añadir que el PSOE "hace buenos fichajes". En este contexto, ha recordado a los exsecretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que abandonaron el partido tras verse afectados por procedimientos judiciales en distintos casos de corrupción.