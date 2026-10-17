La última queja de Bolaños contra Peinado "no tiene ningún recorrido": "Lo hace por odio"

Fuentes jurídicas han adelantado a Libertad Digital que la última queja del ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra el magistrado Juan Carlos Peinado "no tiene ningún recorrido". A ojos de las citadas fuentes, el único motivo que podría mover a Bolaños a interponer esta queja sería "el odio".

El juez Peinado interrogó a Bolaños como testigo en la causa por la que finalmente irá a juicio con jurado popular Begoña Gómez debido a que este era el responsable de la contratación de Cristina Álvarez cuando la asesora llegó a La Moncloa. En este tenso interrogatorio, Peinado, al tener que visitar el Palacio de La Moncloa, quiso adecuar la sala a los juzgados e hizo poner una tarima para estar unos centímetros más alto que el ministro. Este tenso interrogatorio llevó a Bolaños a proponer varias quejas contra el magistrado instructor, ahora jubilado. Tras ser rechazada su última queja, ha presentado un recurso de alzada para que el Consejo General del Poder Judicial investigue la posible responsabilidad del juez Peinado en una posible revelación de secretos.

Según las fuentes jurídicas consultadas, ese recurso de alzada "no tiene ningún recorrido", entre otras cosas, porque lo interpuso en la misma semana en la que se jubilaba Peinado. Por ello, aunque el CGPJ resolviera a su favor, "la posible sanción administrativa que tendría que interponerle no tendría efecto ninguno al estar ya jubilado". "Lo hace por odio, le tiene odio a Peinado y quieren que le den la razón para quitársela a Peinado aunque no sirva de nada; no puede tener otra motivación", argumentan las fuentes.

En este sentido, explican que Bolaños busca que le den la razón "para quedarse tranquilo"; pero que, además de que su queja no puede tener repercusión, no está bien fundamentada. De hecho, una de las quejas que contenía el recurso de alzada presentado contra el CGPJ era que el Tribunal Superior de Justicia, paso posterior a recibir el criterio del Promotor de Acción Disciplinaria, había tardado demasiado en responder a sus recursos. Sin embargo, como reflejan estas fuentes, el motivo principal por el que se ha retrasado la resolución son las sucesivas ampliaciones de queja que había presentado el propio ministro.

Peinado quiso imputar a Bolaños

Estas fuentes resaltan que el "odio" de Bolaños no solo vendría del tenso interrogatorio, sino que también se podría fundamentar en la exposición razonada que hizo Peinado para intentar que el Tribunal Supremo se hiciese cargo del caso e imputara a Bolaños como responsable de la contratación.

Peinado aseveraba que, indiciariamente, Bolaños no habría dicho la verdad como testigo, como es su deber: "Que, el testigo, ahora investigado, FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA, no ha contestado a la verdad, que conocía, en su testimonio, prestado bajo juramento, como testigo, en su declaración del día 16 de abril del presente año 2025". El Supremo desestimó esta petición de Peinado.