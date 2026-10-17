Torró, Narbona y Cendón: los sustitutos de Mínguez tras el escándalo de los 30 pisos

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado los nombramientos de Rebeca Torró como nueva portavoz, Cristina Narbona al frente de Estudios y Programas y Javier Alfonso Cendón como secretario general del Grupo Socialista en el Congreso. La remodelación llega el mismo día en que Pedro Sánchez reúne al Comité Federal en Fuenlabrada, marcado por la dimisión de Montse Mínguez tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja.

La dirección socialista se ha apresurado a cubrir los puestos que deja vacantes Mínguez, cuya salida ha irrumpido en un partido que ha aprovechado el desahucio y el posterior fallecimiento de Maricarmen para convertir la vivienda en su nueva gran bandera política. El problema es que el escándalo de las 30 viviendas que posee la pareja de Mínguez chocan radicalmente con el discurso del PSOE que ella misma defendió vehementemente en el Congreso. La situación ha acabado precipitando la marcha de Mínguez por voluntad propia, según la versión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ofreció ayer.

Los tres relevos

Los nombramientos son un intento apresurado de zanjar el escándalo de los 30 pisos antes de la celebración del Comité Federal que aprobará las candidaturas socialistas a las elecciones del 29 de noviembre y dar el pistoletazo de salida a la campaña sin tomar conciencia del choque de coherencia que supone tener un negocio inmoviliario de ese calibre y querer prohibir los desahucios.

Tampoco habrá intervenciones de los cerca de 300 miembros. La Ejecutiva ha suprimido del orden del día el apartado de "Ruegos y Preguntas". Desde el partido restan importancia a estos cambios y sostienen que se trata de una cita "meramente técnica", destinada a aprobar las candidaturas para los comicios del 29-N y escuchar el mensaje de Sánchez sobre la campaña electoral.