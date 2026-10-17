Zozobra en el Comité Federal del PSOE tras la dimisión de Montse Mínguez

La dimisión de Montse Mínguez como portavoz del PSOE y secretaria de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal marcada por la polémica sobre los negocios inmobiliarios de su pareja irrumpe en el Comité Federal. La reunión se celebra este sábado en Fuenlabrada, con la aprobación de las candidaturas para las elecciones del 29 de noviembre como principal cometido.

El partido ha decidido que no haya intervenciones de sus cerca de 300 miembros ni acceso para los reporteros gráficos.

El escándalo por las propiedades de su novio Sergi Vélez mientras el PSOE convierte la vivienda en una de sus grandes banderas políticas y defiende medidas contra los desahucios a arrastrado la salida de Mínguez, que también ha renunciado a concurrir a las elecciones.

A pesar del alboroto dentro del partido socialista, Ángel Víctor Torres ha seguido poniendo la cuestión de la vivienda en el centro: "Nos enfrentamos a una cita fundamental en la que tenemos que abordar cuestiones como el derecho a la vivienda", ha afirmado.

Torres ha añadido que el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que deberá sacar adelante la Diputación Permanente y ha asegurado que "ahora los españoles tendrán que decidir quiénes están de su lado".

Por otro lado, desde la dirección socialista han llegado una oleada de mensajes de respaldo a Mínguez, pero no tapan la tensión e incertidumbre interna. Pedro Sánchez ha atribuido su marcha al sufrimiento personal y al "odio" en política, sin entrar en la contradicción entre el discurso de su exportavoz sobre la vivienda y las prácticas inmobiliarias atribuidas a su pareja.

"La política a veces maltrata a las buenas personas y Montse es una de ellas", señaló. El jefe del Ejecutivo afirmó que le había pedido que no renunciara, aunque fue ella quien decidió abandonar sus responsabilidades y no formar parte de las listas electorales.

Un Comité Federal sin turno de palabra y sin fotógrafos

El PSOE ha comunicado que no permitirá la entrada de reporteros gráficos al Comité Federal que se celebra en el Centro de Arte Tomás y Valiente, en Fuenlabrada, alegando "falta de espacio en el recinto". La cita está prevista a partir de las diez de la mañana y reunirá al máximo órgano del partido entre congresos.

Tampoco habrá intervenciones de los cerca de 300 miembros. La Ejecutiva ha suprimido del orden del día el apartado de "Ruegos y Preguntas". Desde el partido restan importancia a estos cambios y sostienen que se trata de una cita "meramente técnica", destinada a aprobar las candidaturas para los comicios del 29-N y escuchar el mensaje de Sánchez sobre la campaña electoral.

El encuentro se celebra en un momento delicado para los socialistas, tras la renuncia de su portavoz y la orden de la expulsión de un inquilino en un inmueble propiedad de Muface por parte de Óscar López, una acción contraria a los ideales promovidos por su propio partido. Este estará presente junto a Pedro Sánchez en la reunión, donde también participará el alcalde de Fuenlabrada, una localidad considerada un bastión electoral socialista, Javier Ayala.

Mínguez se marcha sin mencionar los negocios de su pareja

Montse Mínguez anunció su renuncia en las redes sociales con una carta en la que aseguró que se iba "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios". No hizo ninguna referencia directa a la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja, a quien se atribuye una treintena de viviendas en las que se habrían ejecutado desahucios.

La ya exportavoz justificó su salida como un paso atrás por el bien del partido. "Es lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías", escribió. También apeló al momento político y a la amenaza de la "ultraderecha", para defender que la responsabilidad colectiva debe situarse "por encima de cualquier consideración personal".

El PSOE cierra filas y carga contra Ayuso

La cuenta oficial del PSOE en X defendió a la exportavoz y atribuyó su dimisión al "acoso" del PP. El mensaje respondía al secretario general de los populares, Miguel Tellado, que había escrito: "Dimite Montse Mínguez por 'principios', según dice. No, dimite porque la han pillado. Hoy cae ella y en 45 días lo hará Sánchez".

Los socialistas contestaron: "Entendemos que os sorprenda la dimisión de una persona inocente por vuestro acoso". En el mismo mensaje aprovecharon para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al reclamar su dimisión por la compra de un ático con dinero público, según la acusación formulada por el partido.

El PSOE difundió además otro mensaje de despedida: "Gracias por tanto", acompañado de tres rosas y una mención a la cuenta de Mínguez.

Por su parte, Ángel Víctor Torres ha lamentado la dimisión al considerar que había sido "una excelente portavoz" y que siempre había defendido las posiciones del partido. El dirigente socialista ha añadido que hay ocasiones en las que "las líneas se rompen" y ha afirmado que parece haberse llegado a un punto en el que "todo vale".