Desalojan un autobús de inmigrantes en Ceuta tras usar uno de ellos gas pimienta

La Policía Nacional ha desalojado uno de los autobuses que participaban en el traslado de inmigrantes desde los asentamientos de Tarajal y Poblado de Regulares hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Ceuta, después de que uno de los ocupantes utilizara un espray de gas pimienta en el interior del vehículo. El incidente, ocurrido este domingo durante el trayecto, ha motivado la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a la persona que habría proporcionado el producto al implicado.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Ceuta, el operativo de traslado se estaba desarrollando con normalidad hasta que uno de los pasajeros hizo uso del espray irritante dentro del autobús. El vehículo formaba parte del dispositivo organizado para conducir a las personas que permanecían en los asentamientos hasta el CATE, donde iban a ser identificadas.

Pese a la situación generada, no se han registrado daños personales entre los pasajeros ni entre los integrantes del dispositivo policial. La rápida intervención de los responsables del operativo permitió controlar el incidente y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los ocupantes.

Evacuación del vehículo y asistencia médica

Tras percatarse de lo ocurrido, los responsables policiales procedieron a evacuar el autobús afectado. Los pasajeros fueron trasladados a otros vehículos para que pudieran continuar el recorrido hasta las instalaciones del CATE sin exponerse a nuevos riesgos.

Además, se facilitó atención médica de manera inmediata a aquellas personas que manifestaron molestias o solicitaron asistencia tras el uso del gas pimienta. La Delegación del Gobierno ha destacado que no hubo que lamentar lesiones personales, aunque se activaron las medidas de atención necesarias para atender a quienes pudieran haberse visto afectados por el producto irritante.

La actuación permitió retomar el traslado de los inmigrantes, mientras los agentes iniciaban las diligencias correspondientes para determinar cómo se produjo el incidente y establecer las posibles responsabilidades.

Investigación para determinar el origen del espray

La Policía Nacional ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se utilizó el gas pimienta dentro del autobús. Entre las actuaciones previstas figura la identificación de la persona que habría proporcionado el espray al migrante que lo empleó durante el trayecto.

Por el momento, la información facilitada por la Delegación del Gobierno no precisa cómo llegó el producto al interior del vehículo ni cuáles fueron los motivos de su utilización. La investigación deberá aclarar estos extremos y determinar las circunstancias concretas en las que se produjo el suceso.

El incidente constituye el principal contratiempo registrado durante una jornada marcada por el dispositivo policial desplegado para retirar los asentamientos de personas migrantes en dos puntos de la ciudad autónoma.

Un operativo con unos 500 migrantes trasladados

La incidencia se produjo en el marco de una intervención que ha movilizado a efectivos policiales y medios de transporte para trasladar a alrededor de 500 personas desde los asentamientos del Tarajal y del Poblado de Regulares hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros.

El objetivo de esta actuación es retirar los asentamientos y trasladar a sus ocupantes a las instalaciones habilitadas para realizar los trámites de identificación correspondientes. Durante la intervención, los agentes procedieron a sacar a las personas que permanecían en ambos lugares y a retirar las estructuras utilizadas como refugio.

En el desarrollo de estas actuaciones también se encontraban personas especialmente vulnerables, entre ellas menores de edad y bebés, según las informaciones difundidas sobre el operativo.

Desde la Delegación del Gobierno han subrayado que, salvo el episodio del gas pimienta, el dispositivo ha transcurrido con normalidad y sin otros incidentes reseñables. La evacuación del autobús y la posterior reorganización de los pasajeros permitieron continuar con los traslados previstos.

La investigación policial permanece abierta para esclarecer lo ocurrido durante el trayecto y determinar quién facilitó el espray utilizado. Mientras tanto, las autoridades consideran que el suceso ha sido una incidencia puntual dentro de un operativo que ha permitido trasladar a cientos de migrantes desde los asentamientos hasta el CATE.