Feijóo encarga a Albiol una ley para echar a los okupas: "Fuera en 48 horas, sí o sí"

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, si llega a la presidencia del Gobierno, impulsará una nueva ley antiokupación para expulsar a los okupas en un plazo de 48 horas. El líder del PP ha encargado al alcalde de Badalona y candidato por Barcelona, Xavier García Albiol, que encabece la elaboración de la propuesta.

Durante un acto de precampaña en Barcelona, junto a Albiol y al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, Feijóo ha defendido una política de "tolerancia cero con los okupas" y ha prometido: "Fuera en 48 horas, sí o sí".

Feijóo encarga a Albiol la nueva ley

El presidente del PP ha encomendado directamente a Albiol la elaboración de la iniciativa: "Te encargo que a partir del 29 de noviembre lideres la ley antiokupación en España". Feijóo también ha prometido "tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia" y "protección máxima para el ciudadano honrado, sobre todo, para el que más lo necesita".

El líder popular ha destacado la experiencia de Albiol al frente del Ayuntamiento de Badalona, donde, según ha señalado, conoce los problemas urbanos porque "los vive y los combate día a día". Por ello, lo ha definido como "el político peatonal de Cataluña".

Albiol fue confirmado el sábado como cabeza de lista del PP por Barcelona. En el acto, ha asegurado que estará "a la altura de las circunstancias, tanto física como políticamente", en referencia también a su estatura, y ha prometido llevar al Congreso la voz de "las personas normales" de las ciudades catalanas.

Gracias presidente @NunezFeijoo: acepto el encargo de liderar en el Congreso la ley antiokupas que necesita España para echar a los okupas en 48 horas. ¡Se va a acabar que los okupas tengan más derechos que los propietarios y los vecinos a los que amargan! pic.twitter.com/JIeuyi0seZ — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 18, 2026

Cataluña, clave para llegar a la Moncloa

Feijóo ha pedido a Albiol que recorra Cataluña durante los próximos días, más allá de la provincia de Barcelona, al considerar que el resultado en esta comunidad será determinante para alcanzar el Gobierno.

El dirigente popular ha recordado las elecciones generales de 2023 y ha afirmado que al PP le "faltaron cuatro escaños para gobernar, y dos de ellos estaban aquí". Según ha explicado, el partido perdió por unos cientos de votos un escaño en Lérida y otro en Gerona. "Necesito que Cataluña impulse esa gran mayoría para producir el cambio", ha insistido.

Feijóo ha planteado además las próximas elecciones como una disyuntiva entre Albiol y Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio. También ha reclamado el apoyo de los votantes de centro y centroderecha para evitar, en sus palabras, "alargar la decadencia de Sánchez, Colau y el resto de sus socios".

Críticas al PSOE y mensaje sobre Marruecos

Feijóo ha llamado a "defender España en las urnas" y ha aludido a la situación en Ceuta. En este contexto, ha planteado las elecciones del 29 de noviembre como una elección entre "sumisión o firmeza" y entre "vender España o defender España". Sobre Marruecos, ha defendido una relación basada en la "buena vecindad y firmeza, nunca sumisión", y ha añadido: "Y con España lealtad".

El líder del PP también ha acusado al PSOE de intentar "meter miedo" a los ciudadanos ante un posible Gobierno popular. "Que no metan miedo. Lo que meten ellos es la mano en el bolsillo de los españoles", ha afirmado.

¡Cuidado, que viene el PP! pic.twitter.com/lUpzFRQL4s — Partido Popular (@ppopular) October 18, 2026

Además, ha acusado a los socialistas de estar "acostumbrados a la corrupción y la extorsión" y ha prometido que "todo se va a saber" y "todo se va a limpiar". En referencia a quienes ha calificado de "sanchistas a sueldo para mentir y para difamar", ha advertido: "El 29 de noviembre os vais a la calle".

Albiol reivindica un proyecto para distintos perfiles sociales

En su intervención, Albiol ha destacado que su candidatura pretende representar a ciudadanos con realidades diferentes, pero preocupaciones comunes relacionadas con la seguridad, la libertad y el nivel de vida.

Cuatro candidatos, un mismo objetivo: cambiar el Gobierno de España para cambiar también Cataluña. Desde Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, junto a @NunezFeijoo, vamos a por una Cataluña segura y sin okupas en nuestros barrios. ¡A GANAR! #29N 🇪🇸 pic.twitter.com/Hk2b9r83KY — PP de Catalunya (@PPCatalunya) October 18, 2026

Por su parte, Alejandro Fernández ha defendido la candidatura de Albiol, al que considera "el mejor candidato". El dirigente del PP catalán ha argumentado que no necesita prometer que combatirá la ocupación o mejorará la seguridad porque, según ha dicho, "ya lo está haciendo" desde la Alcaldía de Badalona.