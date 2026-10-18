La artífice de la Ley de Nietos en el exterior exigió al Defensor del Pueblo acudir a Pumpido para salvar 163.000 votos

Violeta Alonso, la principal conseguidora de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos en el extranjero, presionó "urgentemente" al Defensor del Pueblo para que acudiera al Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido para salvar el voto de los 163.000 extranjeros nacionalizados con la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que retorció en el año 2022 la Ley de Memoria Democrática para conceder el pasaporte al mayor número de personas.

En un escrito dirigido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), presidido por Violeta Alonso, solicitó con "carácter urgente" que interponga un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra los autos del Tribunal Supremo del 10 de septiembre y del 12 de octubre, que mantienen la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El organismo dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez reclama que se anulen estas restricciones y se restablezca el derecho al voto de los 163.020 nacionalizados españoles afectados de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Asimismo, el CGCEE pidió a Gabilondo que solicite al Constitucional la adopción de medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata la eficacia de las resoluciones del Supremo antes de los comicios. El organismo argumentó que las restricciones podrían vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, la participación política y la tutela judicial efectiva, al afectar a ciudadanos cuya nacionalidad española continúa plenamente vigente. También adviertió de que, una vez celebradas las elecciones, el perjuicio sería irreversible, ya que ninguna resolución judicial posterior podría devolver a los afectados la oportunidad de ejercer su derecho al voto.

Violeta Alonso ha conseguido que Ángel Gabilondo haya actuado en consecuencia y este viernes por la noche ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de Pumpido. Gabilondo defiende que "no se puede ser español con derecho a voto o español sin derecho a voto; sino que si eres español, tienes derecho al voto". También señala que la condición de español no puede retirarse o reconocerse en función del momento: "No se puede quitar y poner según el día de la semana".

La conseguidora de Sánchez en el exterior criticó esta semana los plazos "muy ajustados" que tienen estos extranjeros nacionalizados para conseguir sortear la medida cautelar del Alto Tribunal, ya que "no se da una notificación individualizada a las personas afectadas". Y denunció que el plazo fuese de cinco días para formular un escrito de alegaciones y presentar la documentación necesaria.

Y también acusó al Supremo de hacer una "discriminación clarísima por lugar de residencia, que es claramente anticonstitucional" y que "va también contra el Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior, que dice que las personas que viven fuera tienen que tener los mismos derechos que las que viven en España". Sin embargo, Violeta Alonso no menciona que la mayoría de los que han obtenido la nacionalidad con esta polémica norma residen en el extranjero y que son muy pocos los que viven en España. De ahí que el Supremo solo haya establecido la medida cautelar a los que están inscritos en el CERA.