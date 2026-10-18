La Policía actúa en el Tarajal y decenas de inmigrantes huyen por los montes de Ceuta

La Policía Nacional ha desplegado este domingo un operativo en varias barriadas periféricas de Ceuta para localizar a los inmigrantes que abandonaron los asentamientos de las playas tras su desmantelamiento. La actuación se ha extendido al entorno de la frontera del Tarajal y a distintas barriadas periféricas, donde los agentes buscan a quienes invadieron la ciudad a finales de julio y continúan en ella.

Durante la intervención en las proximidades de las naves del Tarajal, varias decenas de inmigrantes han huido por los montes cercanos a la frontera con sus escasas pertenencias. El dispositivo de este domingo también se centra en el Poblado de Regulares y en el entorno de la barriada de Los Rosales.

La actuación se produce después de que se desmantelaran los asentamientos que había en las playas de Benítez, el Trampolín y la Fábrica del Guano.

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, anunció esta semana que, una vez intervenidas esas zonas, las actuaciones policiales continuarían en los barrios de la ciudad. El dispositivo se enmarca en el plan anunciado por el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres.

El desarrollo del operativo

El operativo ha comenzado a las 7.00 horas en Los Rosales, donde se han desplegado alrededor de un centenar de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Los agentes han reunido a los inmigrantes en grupos de unas diez personas frente a la antigua prisión y los han trasladado en autobuses hasta el CATE. Cuatro vehículos han salido de la barriada, cada uno con una capacidad aproximada de 60 plazas, aunque ninguno ha completado su aforo.

La actuación en Los Rosales ha concluido a las 9.00 horas y se ha desarrollado sin incidentes destacados, según fuentes policiales. La Policía Local también ha participado en el dispositivo, principalmente para regular el tráfico.

Una vez finalizada la actuación en Los Rosales y Benítez, los efectivos se han desplazado hasta el entorno del polígono industrial del Tarajal, donde ya había presencia policial desde primera hora. En esta zona, algunos inmigrantes han tratado de huir al advertir la llegada de los agentes, ante la posibilidad de que se produjera un desalojo.

Traslado al CATE del Tarajal

Los inmigrantes que sean localizados durante el operativo serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Tarajal, donde se procederá a su filiación.

Una vez identificados en el CATE, los migrantes pueden ser derivados al campamento de acogida de Loma Colmenar. También se les ofrece la posibilidad de regresar voluntariamente a Marruecos. Según la información facilitada, se prevé que una parte mayoritaria opte por esta última alternativa, como ya ocurrió tras los desalojos de las playas.

La intervención pretende evitar que los inmigrantes sigan pasando la noche en asentamientos en condiciones de insalubridad y facilitar que ocupen los espacios habilitados por el Gobierno, con una capacidad de 7.000 plazas, según la información facilitada.

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) se ha reunido con la Delegación del Gobierno para abordar las reclamaciones de diferentes barriadas por la presencia de numerosos inmigrantes.