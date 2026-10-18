La UME se despliega en Baleares mientras en Valencia y Alicante suspenden clases por los estragos de la Dana Adam

La Dirección General de Emergencias e Interior de Baleares mantiene la alerta naranja por lluvias y tormentas en Ibiza, Formentera y Mallorca y la alerta amarilla en Menorca, y pide extremar las precauciones ante la previsión de un nuevo episodio de lluvias intensas esta tarde por el paso de la dana Adam.

Ante las precipitaciones ya acumuladas, también se ha activado el Plan especial para hacer frente al riesgo de inundaciones, Inunbal, en situación operativa 2 en Ibiza y Formentera, ha informado la Consejería de Presidencia en una nota.

Estas medidas se suman al envío esta mañana de dos mensajes ES-Alert para alertar y prevenir a la población de Ibiza y Formentera: el primero, para advertir de las intensas lluvias y del riesgo de inundaciones; y el segundo, para informar de la suspensión de todas las actividades deportivas, sociales y culturales previstas al aire libre.

🔴 Protecció Civil ha enviat un nou missatge ES-Alert a Eivissa i Formentera per informar de la suspensió de totes les activitats esportives, socials i culturals a l'exterior davant el risc d'inundacions. Màxima precaució! Seguiu les indicacions d'Emergències, evitau els… pic.twitter.com/EEO1s7E0JE — Marga Prohens (@MargaProhens) October 18, 2026

Con este escenario, sobre el mediodía de este domingo, la Dirección General de Emergencias e Interior había prealertado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que preparaba un posible despliegue por vía marítima en función de la evolución de la situación. Finalmente, así ha sido.

Así, la UME ha informado de que salen de su base en Valencia unidades del Tercer Batallón para embarcar rumbo a Ibiza y a Mallorca para colaborar con los servicios de emergencias insulares, tras los efectos causados por las lluvias intensas en Baleares.

Salen de su base en Valencia unidades del Tercer Batallón de la #UME para embarcar rumbo a #Ibiza y #Mallorca para colaborar con los servicios de emergencias @Emergencies_112 tras los efectos de la #DanaAdam en la isla balear pic.twitter.com/dkdWg9yM1R — UME (@UMEgob) October 18, 2026

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha republicado un mensaje de la UME en redes informando de este apoyo y ha agradecido "su rápida respuesta, disponibilidad y compromiso ante los efectos de la dana Adam en las Illes Balears".

Suspendidas las clases en municipios de Valencia y Alicante

Además, una decena de municipios de las provincias de Valencia y Alicante, afectados por el temporal de lluvias torrenciales de este domingo, han informado de la suspensión de las clases mañana lunes como medida preventiva, ya que el aviso rojo por precipitaciones intensas y tormentas en esta zona estará activo hasta las diez horas.

Las localidades que han adoptado esta medida son: Gandía, Tabernes de Valldigna, Piles, Oliva, Benirredrá, Alcira, La Alcudia, Fortaleny y Algemesí, en la provincia de Valencia, y El Vergel en la provincia de Alicante.

Otros municipios podrían sumarse esta tarde, tras las reuniones previstas en los ayuntamientos del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para hacer un seguimiento del temporal.

La Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia establecieron el pasado viernes el nivel de Emergencia 2, que implica el cierre de los campus y la suspensión de las actividades culturales, deportivas y sociales presenciales.

Estas dos universidades públicas piden no iniciar desplazamientos para incorporarse este lunes hasta conocer la actualización del nivel de emergencia, del que informarán esta tarde.

La Aemet mantiene para mañana, hasta las diez horas, el aviso rojo por lluvias y tormentas intensas en el litoral sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante.