Miles de viajeros atrapados en Valencia por la DANA y el enfrentamiento entre Renfe y Semaf

La alerta roja por lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana ha vuelto a poner patas arriba el transporte ferroviario. En una jornada marcada por la incertidumbre, los viajeros se han encontrado con servicios suspendidos, cambios en los desplazamientos y pocas certezas sobre cómo llegar a sus destinos. Pero, además del temporal, ha estallado un enfrentamiento entre Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf que amenaza con aumentar todavía más la confusión en la red ferroviaria valenciana.

La compañía acusa al sindicato de actuar de forma "unilateral" y "arbitraria" al recomendar a sus conductores que no circulen por las líneas C1, entre Valencia y Gandía, y C2, entre Valencia, Játiva y Mogente. Renfe sostiene que la información técnica de la que dispone no justifica suspender la circulación durante la mañana y reprocha a Semaf que una decisión de este calibre pueda dejar sin servicio público esencial a miles de pasajeros.

Mientras ambas partes mantienen posiciones enfrentadas, quienes sufren las consecuencias son los usuarios, obligados a afrontar una nueva jornada de incidencias en plena emergencia meteorológica.

El sindicat SEMAF ha informat que unilateralment donarà orde als seus maquinistes de no circular en línies C1 i C2 pel que es poden produir interrupcions del servei a partir de les 10:00h El sindicato SEMAF ha informado que unilateralmente dará orden a sus maquinistas de no… — Cercanías València (@CercaniasVLC) October 18, 2026

Trenes suspendidos y viajeros pendientes de una solución

El conflicto ha estallado en un momento especialmente delicado. La dana Adam está dejando fuertes precipitaciones en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, con especial incidencia en zonas de la provincia de Valencia, donde la alerta roja ha elevado la preocupación por la seguridad de los desplazamientos.

Semaf ha recomendado a los maquinistas que no realicen los trayectos afectados por el temporal. Su advertencia también ha tenido repercusiones sobre otros servicios ferroviarios, entre ellos trenes de Media Distancia y conexiones de larga distancia que atraviesan zonas bajo aviso meteorológico.

La situación ha obligado a habilitar alternativas por carretera para determinados pasajeros. Renfe ha organizado autobuses para cubrir algunos recorridos, incluidos trayectos vinculados a las conexiones entre Valencia, Alicante y Albacete. Una solución de emergencia que, sin embargo, no elimina las molestias ni despeja todas las dudas de quienes necesitan viajar.

El panorama recuerda a las complicaciones registradas semanas atrás, cuando las incidencias meteorológicas y las cancelaciones ferroviarias dejaron a numerosos usuarios afectados en la Estación del Norte de Valencia. La repetición de estos episodios vuelve a poner en cuestión la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos y la claridad de la información que reciben los pasajeros.

Renfe y Semaf se enfrentan por la seguridad

La principal paradoja de la jornada es que la operadora y el sindicato discrepan incluso sobre la evaluación del riesgo. Renfe afirma que los datos específicos de la infraestructura no respaldan la suspensión preventiva de los servicios durante las primeras horas del día. Semaf, por el contrario, considera que la alerta meteorológica obliga a extremar las precauciones para proteger a trabajadores y viajeros.

La compañía explica que trabaja con información procedente de un convenio entre la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Adif y la propia Renfe. Según detalla, este sistema permite monitorizar la traza ferroviaria con una resolución de tres kilómetros, más precisa que la de los avisos meteorológicos generales.

"No existe ninguna alerta roja ferroviaria en los tramos afectados que justifique la suspensión del servicio durante la mañana", sostiene Renfe, que sitúa el periodo de mayor riesgo para la infraestructura durante la noche.

Con estos argumentos, la empresa carga contra Semaf y reclama al sindicato que explique por qué ha adoptado una decisión que, a su juicio, no se corresponde con los informes técnicos disponibles. El choque deja a los viajeros en medio de dos mensajes distintos: uno que defiende que se puede circular con seguridad y otro que recomienda no hacerlo.

La seguridad, en el centro de la disputa

Semaf justifica su postura en la necesidad de evitar riesgos ante unas condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas. El sindicato sostiene que sus recomendaciones se amparan en la normativa de prevención de riesgos laborales, que contempla la protección de los trabajadores frente a situaciones que puedan comprometer gravemente su vida o su salud.

Renfe, por su parte, asegura que la seguridad es prioritaria y que no tomará decisiones al margen de los criterios técnicos. La compañía ha activado su Protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, que contempla una vigilancia reforzada de los tramos y horarios de mayor riesgo y la adaptación del servicio a la evolución de las lluvias y del estado de la infraestructura.

Sin embargo, la activación del protocolo no resuelve por sí sola el problema inmediato: saber qué trenes circulan, cuáles quedan suspendidos y qué alternativas tienen los pasajeros.

La emergencia meteorológica exige prudencia, pero también coordinación y comunicación clara. En una jornada en la que el temporal ya complica los desplazamientos, el enfrentamiento entre Renfe y Semaf añade un nuevo foco de incertidumbre. Y, una vez más, son los viajeros quienes quedan atrapados entre las cancelaciones, los autobuses de emergencia y las versiones enfrentadas de quienes deberían garantizar que el transporte funcione con seguridad y previsión.