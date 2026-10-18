Una sentencia vincula al exjuez de la cloacas Sáenz de Tejada con el grupo de Facebook que acosó a la juez Biedma

Una sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital demuestra que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, acusado en el caso de las cloacas del PSOE, está vinculado a los grupos de la red social Facebook que se utilizaron para, entre otros objetivos, calumniar a la juez Beatriz Biedma. El exjuez defendió a uno de los condenados.

La magistrada de Badajoz se encargó de la instrucción en el caso de David Sánchez, por lo que habría pasado a ser uno de los objetivos de las cloacas de Leire Díez. En este caso se encuentra imputado Sáenz de Tejada por haber cometido presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. Las supuestas calumnias se encuentran fundamentadas en vídeos que realizaba en los que atacaba a la juez, que eran difundidos por grupos de Facebook sobre los que Sáenz de Tejada ha dicho que no tenía nada que ver. El abogado de Cintia Rocho ha asegurado en medios de comunicación que tiene pruebas de que Sáenz de Tejada se encontraba detrás de los mencionados grupos.

En una sentencia del Tribunal de Instancia de Badajoz —habiendo acuerdo no hizo falta llegar a juicio en la Audiencia Provincial— a la que ha tenido acceso LD, se condena a tres implicados en estos grupos con una importante influencia en determinados municipios de Badajoz por pertenencia a un grupo criminal, un delito continuado de calumnias y un delito continuado de injurias. Según refleja la sentencia, Sáenz de Tejada fue el abogado defensor de uno de los condenados, que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público para cumplir una condena mínima.

De hecho, las penas oscilan entre varios meses de prisión y multas a razón de tres euros por día de condena. Asimismo, Roberto Aguado Martínez y Belén Covadonga Álvarez Larios tuvieron que pagar indemnizaciones a 24 perjudicados por sus acciones que oscilan entre los 200 y los 500 euros a cada uno.

Los tres condenados eran administradores del grupo 'Club de Debates Urbanos de Badajoz', en el que había dos moderadores más cuya identidad no pudo ser certificada. "De ese grupo derivaron otros chats en la misma red social como 'Badajoz Limpio' y 'Badajoz limpio de corrupción'", asevera la sentencia, que afirma que los condenados tenían grupos cerrados de WhatsApp en los que organizaban su estrategia para arremeter contra políticos municipales, jueces u otros objetivos personales, a los que les atribuían conductas delictivas sin aportar ninguna prueba y, en algunas ocasiones incluso a sabiendas de que la información difundida no era cierta.

"Los acusados utilizaron los grupos para zaherir y atribuir hechos delictivos a autoridades municipales, funcionarios del Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz y terceros que contrataron diversos servicios con el municipio", aseveran sobre otro de los grupos llamado 'Transparencia Badajoz'. En este contexto, una de las maniobras fue desprestigiar al alcalde del PP de la capital pacense con el objetivo de que hubiese una moción de censura y conseguir tratos de favor de aquel que saliese beneficiado de ella, independientemente de su color político.

Este tipo de prácticas condenadas por el Tribunal de Instancia también sirvieron para supuestamente contribuir a los objetivos de las cloacas del PSOE. Sin embargo, Sáenz de Tejada ha rechazado cualquier tipo de relación con los grupos alegando que puede que los administradores difundieran vídeos suyos subidos a YouTube en los que hablaba de Biedma, pero que en ningún caso ello era una maniobra orquestada por la presunta organización criminal de la que formaría parte.

En contraposición, el abogado de Cintia Rocho —líder del clan del narcotráfico con el que habría contactado Sáenz de Tejada para "eliminar" a la juez Biedma— ha asegurado en medios de comunicación que tiene pruebas de que Sáenz de Tejada era uno de los organizadores de esos grupos. Según el relato del letrado de los Rocho, Raúl Montaño, uno de sus clientes se puso en contacto con uno de esos grupos y fue respondido por el propio Sáenz de Tejada, que le habría ofrecido sus datos para hablar por otros medios. Montaño se encuentra citado, este como testigo, el mismo día que Sáenz de Tejada para declarar en el caso de las cloacas socialistas ante el juez Santiago Pedraz.

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