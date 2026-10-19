Un choque múltiple de doce vehículos corta la autovía A-8 a su paso por Gijón

La circulación en la autovía del Cantábrico ha sufrido graves complicaciones a primera hora de este lunes. Un aparatoso accidente múltiple en el que se han visto involucrados un total de doce vehículos ha obligado a cortar por completo la autovía A-8 en sentido Galicia. El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 384, sobre el viaducto de Somonte, en el término municipal de Gijón, desatando una situación de máxima alerta vial debido a que dos de los coches siniestrados han comenzado a arder tras el impacto.

La primera llamada de alerta la ha recibido la Central Operativa de Tráfico (COTA) a las 7:42 horas. De inmediato, se ha movilizado un amplio dispositivo de seguridad en el que han intervenido dos patrullas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón, con el apoyo de otra patrulla procedente de Oviedo y efectivos de la unidad de Luarca. Al personarse en el lugar del accidente, los agentes han procedido al cierre total de la vía para facilitar los trabajos de extinción y salvaguardar la integridad del resto de conductores.

Dos personas heridas leves

Como consecuencia directa de las llamas y la densa humareda generada por la combustión de los dos turismos calcinados, dos personas resultaron heridas leves con un cuadro clínico de intoxicación por inhalación de humo, siendo atendidas rápidamente por los servicios sanitarios. Al margen de los daños personales, la coincidencia del siniestro con la hora punta matinal ha provocado una intensa congestión que ha llegado a superar los seis kilómetros de retenciones.

Con el fin de mitigar el atasco, las fuerzas de seguridad establecieron desvíos alternativos a través de la carretera GJ-10, donde el tránsito ha continuado siendo especialmente lento durante toda la mañana, afectando de manera colateral a otros nudos viarios como la GJ-81. Finalmente, una vez sofocado el fuego y retirados parte de los restos más peligrosos de la plataforma, los agentes han podido reabrir el carril derecho a las 8:52 horas, permitiendo descongestionar de forma paulatina el flujo vehicular en dirección a Galicia.