Libertad Digital publica en exclusiva el audio de la cloaca del PSOE conspirando contra el Poder Judicial: "Como no los tumbéis, no sé qué va a pasar". El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instruye esta macrocausa de corrupción en la que se investiga una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

El grupo de WhatsApp de la cloaca del PSOE, al que ha tenido acceso LD, fue creado en agosto de 2024, solo unos meses después de que el titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, iniciara su investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de que la juez Biedma hiciera lo propio contra el hermano de Sánchez.

Este chat estaba integrado por la fontanera del PSOE Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset o el exjuez y actual letrado Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial por un delito de violencia psicológica habitual en el ámbito de violencia de género contra su exmujer. Precisamente, Sáenz de Tejada se convirtió en el principal ariete contra la juez Biedma en Badajoz.

El 15 de octubre de 2024, Luis Sáenz de Tejada envía un audio al chat secreto de WhatsApp de la cloaca del PSOE: "Buenos días. Os comento que después del otro día, más allá de la rueda de prensa y todo el movimiento que ha habido, están a marchas forzadas haciendo más guarrerías aún. Policía, Fiscalía, Secretario de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia...".

"O sea que lo digo por una razón, porque evidentemente después de todo lo que está pasando ya, si se atreven a seguir haciendo tropelías contra la gente, incluido en los procedimientos judiciales que yo tengo, quiere decir que aún se ven que están protegidos de arriba. Estos ahora mismo no tendrían huevos sin el Consejo (Consejo General del Poder Judicial CGPJ) ya y sin más", añade.

"Os lo digo porque, por pura conclusión, si se sienten que están protegidos por arriba, es porque por arriba supuestamente les van a proteger. Y si supuestamente aún tienen fuerza para proteger, es que están fuertes", apunta.

"Como no se dé un golpe de la mesa de alguna manera, yo intuyo que hay mucho, mucho, mucho, tienen mucha fuerza aún. No digo estos mierdas, porque al final son mierdas. Digo los de arriba. Como no los tumbéis, no sé qué va a pasar, porque estos, más allá de... no es que no hayan parado, es que están haciendo más aún tropelías ahora en una huida hacia adelante. No lo harían si no pensaran que van a ser tapados eternamente", concluye.

Recreación de la conversación por WhatsApp.

"Instauramos un nuevo sistema, o reparamos este"

Tras el audio de Sáenz de Tejada, Leire Díez contesta escribiendo en el chat: "Perdonad, que el día hoy ha sido de locos. Como cada vez que EC (El Confidencial) hace el mamón".

"Luis (Sáenz de Tejada), a ver si soy capaz de explicarlo por aquí. Esto es como una correa de transmisión. Sé que todo no se va a arreglar de repente porque hay tanto que, o instauramos un nuevo sistema, o reparamos este como podamos. Cuando me hablas de irregularidades de todo el mundo, necesito concreción porque yo no puedo trasladar el mensaje así. Básicamente porque me van a preguntar concretamente qué y no lo sé decir", subraya.

"Y tenemos que establecer un orden de urgencia y/o importancia. Ya tenemos a personas dispuestas a cambiar las cosas, démosles facilidades y un poco de tiempo", relata la fontanera socialista. "El jueves te comento. Perfecto", concluye la conversación Sáenz de Tejada.

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