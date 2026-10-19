El pleno del TC resolverá el miércoles si admite a trámite el recurso del defensor del Pueblo sobre la Ley de Nietos

Fuentes del Tribunal Constitucional han adelantado a Libertad Digital que el Tribunal de Garantías llevará a Pleno el recurso que ha elevado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la resolución del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos.

El que fuera candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías contra el auto del Tribunal Supremo que suspendía cautelarmente las altas en el censo electoral de aquellos que recibieron la nacionalidad acogiéndose a la Ley de Nietos. Gabilondo quiere que se adopten medidas urgentes para que las personas afectadas puedan ejercer el sufragio activo en las elecciones del 29 de noviembre, si así lo desean. Como adelantaba este diario, este recurso era la última bala del Ejecutivo de Pedro Sánchez para intentar que los nacionalizados pudiesen votar.

Según han adelantado las citadas fuentes, la Sección del Constitucional ha resuelto llevar el asunto a Pleno por la entidad y la importancia del mismo. "Se avoca por el pleno la decisión sobre la admisión a propuesta de la sección por entender que es un asunto que corresponde al pleno y no a la sección en razón de su entidad", han aseverado las fuentes consultadas. En este sentido, lo resolverá en el Pleno de esta misma semana, que se alargará hasta el miércoles, día en el que se discutirá esta cuestión.

Otras fuentes consultadas por LD ya adelantaban que "el Constitucional es muy restrictivo a la hora de admitir a trámite un recurso de amparo. Además, es más restrictivo aún si este recurso es contra una medida cautelar adoptada y todavía más restrictivo si cabe al solicitarse una medida cautelar de suspensión ante una medida cautelar adoptada".

Por ello, no cabe presuponer que el Tribunal de Garantías se posicionará a favor de rechazar la posición de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo y ordenar el levantamiento de la medida cautelar para que los afectados puedan votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

De hecho, la Asociación Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Ángel Gabilondo por haber hecho uso de su puesto como Defensor del Pueblo para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Algo que, a ojos de la asociación, podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.

"La resolución del Defensor del Pueblo, además de vulnerar el principio de separación de poderes, supone de alguna manera, acusar a los magistrados del Tribunal Supremo de prevaricadores. Es un auténtico escándalo que se utilice no ya solo al Tribunal Constitucional, para vulnerar sentencias del Tribunal Supremo, sino que ahora también se utiliza la figura del Defensor del Pueblo (afín al PSOE y al Gobierno) para vulnerar de manera flagrante una resolución judicial", asevera el escrito antes de calificar su resolución como "manifiestamente temeraria"; "claro abuso del derecho y fraude de ley"; "burda, indecente y sectaria"; y "presuntamente prevaricadora".

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