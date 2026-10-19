Llarena se revuelve contra Pumpido por la amnistía a Puigdemont: "Debía aportar mesura, no rotundidad en la censura"

El juez que instruyó la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre, Pablo Llarena, ha confirmado su decisión de levantar la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont; si bien ha recriminado al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que en su ponencia atacase al Tribunal Supremo cuando "se aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura".

El juez Llarena resolvió levantar las órdense de detención que pesaban sobre Puigdemont y los otros dos líderes separatistas del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 fugados de la Justicia, Toni Comín y Lluís Puig. El magistrado instructor del Supremo asumía así la doctrina del Constitucional después de que este aprobase la ponencia de su presidente a favor de amnistiar definitivamente a la exconsejera de ERC Dolors Bassa. En esta, Conde-Pumpido atacaba al Supremo por no compartir su visión de la ley de amnistía.

El juez instructor ha confirmado ahora su decisión mediante un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital y en el que, a pesar de asumir la doctrina del TC, se mantiene en sus argumentos. "La doctrina del Tribunal Constitucional debe aplicarse, aunque no se compartan las razones en las que se apoya", asevera en un pronunciamiento en el que todavía no ha resuelto sobre la cuestión fundamental de la amnistía; pero en el que ya asegura que los líderes separatistas puedan volver a España sin ser detenidos. De hecho, recuerda que, sobre el fondo del asunto, debe ser la Sala de Enjuiciamiento la que resuelva.

Al respecto del enriquecimiento ilícito que ha supuesto la división de opiniones entre el Constitucional y el Supremo, el magistrado instructor lo resume de la siguiente manera: "La diferencia entre ambas interpretaciones puede expresarse así: para el Tribunal Supremo, el beneficio personal podía consistir en quedar liberado de una obligación económica, aunque el dinero se hubiera empleado íntegramente en el referéndum. Para el Tribunal Constitucional, esa atribución no permite identificar una ventaja personal distinta del propio coste del proyecto. La controversia no está, por tanto, en el destino del dinero, sino en si existía una carga personal cuyo pago con fondos públicos pudiera valorarse separadamente a efectos de la amnistía".

Para el magistrado, ambas opiniones pueden ser plausibles y "comprende la objección" del sector izquierdista del Constitucional, pero le recuerda que cinco de los magistrados se situaban a favor de la percepción de la ley que tenía el Supremo. "Que casi la mitad del Tribunal Constitucional considere constitucionalmente admisible esa interpretación aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura", recalca.

"Este instructor comprende esa objeción, pero no considero, sin embargo, que conduzca necesariamente a calificar la interpretación del Tribunal Supremo como inadmisible o imprevisible. Mantengo mi criterio sobre la interpretación de la ley ordinaria que nos correspondía realizar y, además, discrepo de que nuestro criterio se situara fuera de las respuestas que la Constitución"; asevera el magistrado del Supremo. Así, sentencia que "no se comparte es que su rechazo —el de Conde-Pumpido— deba llevar también a considerar la interpretación como una respuesta que no podía sostenerse razonablemente".