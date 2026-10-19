Los letrados del Constitucional se posicionan en contra del recurso del Defensor del Pueblo por la Ley de Nietos

Los letrados del Tribunal Constitucional han emitido este lunes un informe en contra de admitir el recurso de amparo del Defensor del Pueblo para que el TC ordene al Tribunal Supremo levantar las medidas cautelares respecto a la Ley de Nietos.

Fuentes del Tribunal Constitucional han adelantado a Libertad Digital que el Tribunal de Garantías llevará a Pleno el recurso que ha elevado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por la relevancia que tiene la decisión que se tome. Así, el asunto se discutirá este miércoles, en el último día de Pleno de esta semana. Gabilondo pedía que se adopten medidas urgentes para que las personas afectadas puedan ejercer el sufragio activo en las elecciones del 29 de noviembre, si así lo desean. Como adelantaba este diario, este recurso era la última bala del Ejecutivo de Pedro Sánchez para intentar que los nacionalizados pudiesen votar.

En un informe, los letrados del Tribunal de Garantías consideran "prematuro" admitir el recurso de amparo de Gabilondo porque todavía no se ha acabado la vía judicial en el Supremo, ya que el plazo de alegaciones no se ha acabado y el Alto Tribunal todavía podría dar marcha atrás con las medidas cautelares.

De hecho, estos mismos argumentos han sido esgrimidos por la denuncia que ha presentado Manos Limpias contra Gabilondo, a quien acusan de haber realizado un recurso de amparo para favorecer los intereses del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. La interposición de este escrito, a ojos de la asociación, habría supuesto para Gabilondo la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa.

Según la asociación, el recurso de Gabilondo no se habría interpuesto conforme a derecho porque es necesario agotar la vía judicial antes de acudir al TC y la Abogacía del Estado —en representación de la Junta Electoral Central, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Justicia— no ha interpuesto el incidente de nulidad de las actuaciones pertinente. La denuncia cita la jurisprudencia del Constitucional, que en varias ocasiones se ha pronunciado en contra de admitir un recurso de amparo por no haberse agotado la vía judicial.

"Es un auténtico escándalo que se utilice no ya solo al Tribunal Constitucional, para vulnerar sentencias del Tribunal Supremo, sino que ahora también se utiliza la figura del Defensor del Pueblo (afín al PSOE y al Gobierno) para vulnerar de manera flagrante una resolución judicial", asevera la denuncia antes de calificar su resolución como "manifiestamente temeraria"; "claro abuso del derecho y fraude de ley"; "burda, indecente y sectaria"; y "presuntamente prevaricadora".