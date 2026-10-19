Page aprueba un nuevo plan contra el cáncer de cara a las próximas autonómicas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un sistema de cribado de cáncer de pulmón a partir del 1 de enero de 2027. La medida se integrará en el marco del nuevo Plan contra el Cáncer regional con horizonte en 2030, que ha recibido la aprobación del Ejecutivo autonómico justo antes de las elecciones autonómicas, previstas para mayo del año que viene. La intención es reforzar la detección precoz y optimizar la asistencia en los hospitales de la comunidad.

Durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día Mundial del Cáncer de mama, celebrado en Toledo, el líder regional ha detallado que este procedimiento se convertirá en el cuarto programa de detección temprana de la sanidad castellanomanchega, sumándose a los ya existentes para las dolencias de mama, colon y cérvix. Este protocolo se ha evaluado previamente en Albacete debido a su complejidad técnica y diagnóstica, al tratarse de una patología con factores de identificación más heterogéneos y difíciles de tipificar.

García-Page ha avanzado asimismo que la comunidad prevé elevar de forma notable su dotación asistencial, con la estimación de que en 2027 la mitad de los recursos sanitarios se destinen de forma directa a la atención oncológica. En la actualidad, este capítulo absorbe en torno al 44 por ciento del gasto entre consultas, pruebas, equipamientos diagnósticos, tratamientos y factura farmacéutica, una inversión que el dirigente justificó por el impacto que la enfermedad genera en el conjunto de la sociedad.

En relación con el rendimiento de los programas preventivos ya implantados, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que estas pruebas han permitido diagnosticar más de 65.000 casos de forma precoz a lo largo de los últimos ejercicios, de los cuales 5.241 se identificaron durante el pasado año.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha desgranado los ejes técnicos de la estrategia 2026-2030, asegurando que se buscará garantizar la equidad asistencial y territorial mediante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y secuenciación genética de nueva generación en laboratorios de Toledo, Albacete y Ciudad Real. Sanz ha resaltado además la extensión de los servicios de medicina nuclear a las cinco provincias y el desarrollo de terapias celulares avanzadas como CAR-T para atacar dianas tumorales con máxima precisión.