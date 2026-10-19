En un acto de precampaña del PSOE en Valladolid, Pedro Sánchez y sus ministros Óscar Puente y Ana Redondo han atacado al Partido Popular, la formación de Alberto Núñez Feijóo, y a Vox, el partido de Santiago Abascal, a los que han definido como "la bola negra" del "odio". Los ministros de Sánchez han apelado a las emociones y ha metido miedo contra las formaciones de la derecha y han pedido el voto al grito de "viva el PSOE y viva el amor".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reivindicado al PSOE como "el partido del amor", tras la surrealista imagen protagonizada el pasado fin de semana por el presidente y su mujer imputada, Begoña Gómez, que acabó con un beso emulando a las dictaduras comunistas.

"Es el poder más poderoso, el que más une y más construye", ha remarcado, convencido de que quienes lo critican o les da "rabia" que Sánchez haga esto es "porque no lo sienten o nunca lo han sentido": "Viva el PSOE y viva el amor, y al que le moleste, pues lo siento", ha insistido Puente.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado a elegir en las próximas elecciones entre lo que ha definido como la "bola blanca" de la paz, la inclusión, la igualdad, la justicia y la democracia, y la "bola negra" del odio del Partido Popular y Vox.

Mientras que, el jefe del Ejecutivo y candidato socialista a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha asegurado en el mitin que subirá el salario mínimo interprofesional "todos los años" que gobierne y ha acusado al PP de "enfrentar" a los jóvenes y los jubilados a cuenta de las pensiones.

Los socialistas están utilizando como baza electoral el victimismo y la fuerza del amor con el cerco judicial a Begoña Gómez, investigada judicialmente por tráfico de influencias y malversación y a la espera de saber la fecha de su juicio oral.