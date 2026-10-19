Rubén Pulido alerta de que España se convertirá en un "estado tapón" si Europa endurece sus políticas migratorias

Las protestas que atraviesa especialmente Francia, marcadas por los saqueos, los ataques a edificios públicos y los enfrentamientos con la Policía, han abierto el debate sobre si una situación similar podría producirse en España. Rubén Pulido, analista político especializado en inmigración, ha abordado esta posibilidad este lunes en La noche de Cuesta, de esRadio. "Creo que se puede trasladar y creo que se puede trasladar por algo que he dicho en muchas ocasiones", ha contestado con claridad preguntado por esta cuestión Pulido.

Su argumento es que "la mayor parte de la inmigración descontrolada" que entra de forma irregular en territorio español "está de paso" y continúa después hacia otros países europeos como Francia, Bélgica o Alemania. Si estos cambian sus gobiernos, endurecen sus políticas, cierran fronteras y aplican medidas de retorno, España podría convertirse en el destino de quienes ya no puedan permanecer allí. "Lo que ocurriría es que todo se quedaría aquí, y no solo eso, sino que todos aquellos solicitantes de asilo y protección internacional retornarán al primer país en el que han entrado en la Unión Europea y llegarán aquí a España. Entonces los problemas bajarán y aumentarán aquí de manera exponencial, si se produce todo ese cambio político que se prevé en el país", ha advertido, refiriéndose a Francia.

Pulido ha cifrado en alrededor de medio millón las personas que podrían regresar a España en ese escenario. Para hacer esta estimación, ha aludido a las entradas de origen africano y a las solicitudes de asilo registradas en España durante los últimos seis o siete años, según las estadísticas de la Oficina de Asilo y Refugio. "Pero de un perfil que ojo, estamos hablando de perfiles, en su inmensa mayoría los que se están viendo implicados en este tipo de revueltas, de perfiles que están entre los 18 y 30 años", ha añadido.

De hecho, ha continuado el entrevistado, ya este año se han visto las consecuencias en España de las políticas de Meloni en Italia. "Hay muchas rutas migratorias que se han redirigido hacia España, incluso inmigración y nacionalidades que llegaban comúnmente a Italia y que ya estamos empezando a verlas en Baleares, en Canarias, en territorio peninsular", ha asegurado.

Pero, a su juicio, las consecuencias irían más allá de un cambio en las rutas migratorias. "Estamos hablando de convertir a España en un estado tapón. Y no solo un estado tapón, sino un estado de retorno", ha advertido Pulido. "Y dependiendo del Gobierno que tengamos aquí, pues sería incluso tolerado. Que también es un factor a tener en cuenta. Esperemos que las cosas cambien en el 29N y que no caminemos hacia ese escenario", ha manifestado.

Durante la entrevista, Pulido también ha abordado el papel de los partidos de izquierda y su relación con determinados sectores de la población, a raíz de la reflexión de Carlos Cuesta sobre por qué están "asumiendo este tipo de discursos". El analista ha sostenido que algunos partidos recurren a estas redes para afianzar apoyos políticos mediante la creación de relaciones clientelares. Sin embargo, ha pronosticado que esta alianza se volverá en su contra: "Ahora son aliados de la izquierda, pero mañana, ¿qué serán? Mañana no serán en absoluto aliados de la izquierda. Ellos impondrán su política, ellos impondrán en definitiva su teocracia, su fundamentalismo y todas esas medidas que le acompañan".

Aunque ha considerado que el escenario de Francia y Bélgica presenta diferencias respecto al español, donde considera que tiene más peso la inmigración procedente de países hispanoamericanos, ha declarado que "la inmigración islámica en España ha aumentado considerablemente".

"Solo hay que ver cómo aumentan el número de mezquitas, el número de oratorios clandestinos. Y eso, sin lugar a duda, es indicativo de que la inmigración islámica está creciendo y de que hay también un factor de islamización dentro de la propia población autóctona, en este caso la española, que con esto me refiero también a segundas y terceras generaciones que caen en esa red de islamización", ha explicado.

Al contrario que Pulido, esta misma mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguraba que no teme que la violencia de Francia se traslade a España. El ministro ha defendido que la situación española es distinta por las medidas sociales del Gobierno, entre ellas las subidas de las pensiones y del salario mínimo, y el refuerzo de las partidas para becas, educación y sanidad públicas.